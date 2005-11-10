Il Trabzonspor passa 2-0 sull'Alanyaspor: in gol Wagner Pina e Salah
Alessandra Stefanelli
Vittoria in trasferta per 2-0 contro il Corendon Alanyaspor nell'undicesima giornata della Trendyol Süper Lig, stagione Adnan Süvari. La sfida, disputata all'Alanya RGüzel Stadyumu, si è decisa interamente nel primo tempo, grazie alle reti di Wagner Pina e Mohamed Salah.
A sbloccare il risultato è stato Wagner Pina al 17', mentre al 34' l'ex attaccante del Liverpool ha firmato il raddoppio, fissando il punteggio sul definitivo 2-0. Un successo esterno costruito dunque nella prima frazione e conservato fino al triplice fischio, che permette alla formazione ospite di conquistare tre punti in campionato. Con questo risultato il Trabzonspor vola a quota 25 punti, tre in meno rispetto alla capolista Galatsaray, lasciando invece gli avversari tredicesimi a quota 12.