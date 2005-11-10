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Lizarazu durissimo con Mbappé: "Sul Pallone d'Oro ha perso completamente la testa"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 16:12Calcio estero
01.11.2026 16:12Calcio estero
Fonti preferite
Bixente Lizarazu attacca Kylian Mbappé per la campagna mediatica precedente al Pallone d'Oro: "Individualismo sfrenato e privo di umiltà".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Parole durissime quelle pronunciate da Bixente Lizarazu nei confronti di Kylian Mbappé. L'ex nazionale francese, oggi opinionista di Téléfoot, ha criticato il comportamento del capitano della Francia nelle settimane che hanno preceduto l'assegnazione del Pallone d'Oro, poi conquistato da Harry Kane con 28 punti di vantaggio sull'attaccante del Real Madrid. "L'ho difeso molto la scorsa stagione, quando era ancora pesantemente criticato da ogni parte. Ha fatto un grande Mondiale. Penso che sia stato costante come capitano della nazionale francese, con un forte messaggio di squadra. E poi c'è stata la questione del Pallone d'Oro, ha perso completamente la testa", ha dichiarato Lizarazu.

Lizarazu: "Individualismo sfrenato, sembrava esistesse soltanto lui"

Nel mirino dell'ex difensore sono finite soprattutto le numerose interviste concesse da Mbappé mentre stavano per chiudersi le votazioni per il premio: "Non mi è piaciuto per niente. Si è lasciato andare a un individualismo sfrenato, privo di umiltà, elogiando se stesso e dimenticandosi quasi degli altri. Sembrava che contasse solo lui e che gli altri non esistessero". Secondo Lizarazu, il francese deve quindi tornare a mettere al centro i valori collettivi.

"Può segnare tanti gol, ma deve aiutare la squadra a vincere"

Lizarazu ha infine sottolineato come i numeri individuali non possano rappresentare l'unico parametro per valutare Mbappé: "Questi valori collettivi faranno vincere la nazionale francese. Viene da un periodo in cui non ha vinto con i suoi club. Non ha vinto con le sue squadre, quindi deve riflettere su questo. Può segnare molti gol, ma deve vincere per la sua squadra. Questa è la cosa più importante". Un richiamo netto al capitano dei Bleus, invitato dall'ex campione del mondo a rimettere il successo della squadra davanti ai riconoscimenti personali.

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