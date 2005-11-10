Ligue 1, lo Strasburgo torna a vincere e travolge l'Auxerre 5-1: Yassine protagonista
Pierpaolo Matrone
Torna a sorridere lo Strasburgo, che dopo quattro sconfitte consecutive in Ligue 1 travolge 5-1 l'Auxerre al Meinau. Gli alsaziani sbloccano la partita al 41' con Dario Essugo, bravo ad approfittare di un rinvio impreciso, e nella ripresa dilagano. Martial Godo firma il 2-0 al 55', quindi Conrad Harder trasforma al 62' il rigore conquistato da Gessime Yassine. L'Auxerre prova a riaprire la partita con Archer al 68', ma sei minuti più tardi l'espulsione di Lamfia Dioubaté complica definitivamente i piani degli ospiti.
Yassine chiude la festa: doppietta e Strasburgo al 12° posto
Con l'Auxerre in dieci, lo Strasburgo completa la goleada grazie a Yassine. Il marocchino realizza il 4-1 al 75' dopo una combinazione con Nanasi e all'85' trova anche la doppietta personale con un preciso colpo di testa sul cross di Oso. Finisce così 5-1, risultato che permette alla squadra di Oliveira di interrompere la serie negativa e salire al 12° posto in classifica. Pesante battuta d'arresto invece per l'Auxerre, che dovrà provare a riscattarsi nel prossimo turno casalingo contro il Paris FC.
Ligue 1, il programma della 9^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre - Paris Saint-Germain 1-5
Nizza - Rennes 5-2
Lille - Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes - Le Mans 2-0
Domenica 1 novembre
Strasburgo - Auxerre 5-1
Lione - Angers ore 17.15
Paris FC - Monaco ore 17.15
Marsiglia - Tolosa ore 20.45
Lunedì 2 novembre
Lorient - Brest ore 20.45
La classifica
1. Paris Saint-Germain 20 punti (9 partite)
2. Lille 18 (9)
3. Rennes 16 (9)
4. Monaco 15 (8)
5. Lione 14 (8)
6. Paris FC 14 (8)
7. Nizza 14 (9)
8. Lens 13 (9)
9. Marsiglia 12 (8)
10. Lorient 12 (8)
11. Tolosa 10 (8)
12. Auxerre 10 (9)
13. Strasburgo 10 (9)
14. Brest 9 (8)
15. Angers 8 (8)
16. Troyes 8 (9)
17. Le Mans 7 (9)
18. Le Havre 2 (9)