LaLiga, rimonta da urlo del Getafe: Siviglia ribaltato in 8' nel secondo tempo
Pierpaolo Matrone
Rimonta da urlo del Getafe in casa contro il Siviglia nella prima partita di questa domenica de LaLiga. Il Siviglia parte forte e sblocca la partita nel primo tempo con Kike Salas sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli andalusi controllano la gara fino all'intervallo e vanno anche vicini al raddoppio, ma nella ripresa cambia completamente lo scenario. Il Getafe cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio con Enes Ünal, dando il via alla rimonta.
Il Getafe la ribalta, Siviglia ko 3-1
Nel giro di otto minuti arriva anche il sorpasso firmato da Satriano, con una rete convalidata dopo che l'arbitro ha rivisto al VAR la decisione iniziale di fischiare un fallo in attacco. Il Siviglia non riesce più a reagire e nel finale resta anche in dieci per l'espulsione di Manu Bueno al 90'. Mangala chiude definitivamente i conti firmando il 3-1. Il Siviglia resta così al sesto posto con 17 punti, mentre il Getafe sale a quota 12.
La Liga, il programma dell'11^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Villarreal - Espanyol 0-1
Sabato 31 ottobre
Levante - Atletico Madrid 0-2
Rayo Vallecano - Celta Vigo 3-0
Real Betis - Malaga 2-1
Barcellona - Alaves 6-1
Domenica 1 novembre
Getafe - Siviglia 3-1
Racing Santander - Real Madrid ore 16.15
Elche - Valencia ore 18.30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21
Lunedì 2 novembre
Deportivo La Coruna - Osasuna ore 21
La classifica
1. Barcellona 30 punti
2. Atletico Madrid 28
3. Real Madrid 24
4. Real Betis 23
5. Real Sociedad 19
6. Siviglia 17
7. Alavés 12
8. Athletic Club 12
9. Celta Vigo 12
10. Villarreal 12
11. Rayo Vallecano 12
12. Getafe 12
13. Espanyol 11
14. Osasuna 11
15. Racing Santander 11
16. Deportivo 11
17. Levante 10
18. Elche 10
19. Valencia 6
20. Malaga 5