Barcellona in emergenza contro l'Aston Villa: Koundé, Eric Garcia e Christensen ancora out

Il 6-1 rifilato al Deportivo Alavés non cancella l'emergenza difensiva del Barcellona. Secondo quanto riferito da Cadena SER, Jules Koundé, Eric Garcia e Andreas Christensen non hanno ancora completato il recupero dai rispettivi infortuni e non saranno disponibili per la partita di Champions League di martedì contro l'Aston Villa. Hansi Flick è già stato costretto a trovare soluzioni alternative nell'ultimo turno di Liga, adattando Frenkie de Jong al fianco di Pau Cubarsí al centro della difesa e utilizzando João Cancelo sulla fascia sinistra.

Flick spera di recuperarli per l'Atletico Madrid

L'obiettivo è riavere almeno parte degli indisponibili per la successiva e delicatissima trasferta contro l'Atletico Madrid al Metropolitano. Koundé, Eric Garcia e Christensen puntano alla convocazione, anche se al momento il loro recupero resta incerto. Una situazione da monitorare per Flick in un momento cruciale della stagione, con il Barça impegnato tra Champions e lotta per il primato nella Liga. Il tecnico tedesco arriva comunque ai prossimi appuntamenti forte del traguardo raggiunto contro l'Alavés: 100 vittorie sulla panchina blaugrana in appena 131 partite.

Difesa da reinventare anche in Champions

Contro l'Aston Villa, dunque, Flick dovrà nuovamente fare i conti con una retroguardia ridotta ai minimi termini e potrebbe confermare alcune delle soluzioni d'emergenza già sperimentate in campionato. L'obiettivo del Barça è superare indenne l'appuntamento europeo e recuperare uomini in vista dell'Atletico, sfida nella quale un passo falso potrebbe costare anche il primo posto in Liga.