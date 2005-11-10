Racing-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Alexander-Arnold preferito a Dumfries
Pierpaolo Matrone
Dopo il successo nel Clásico contro il Barcellona, il Real Madrid cerca la quarta vittoria consecutiva. Alle 16:15 i Blancos saranno impegnati sul campo del Racing Santander con l'obiettivo di restare in scia ad Atletico Madrid e Barça. José Mourinho sceglie il 4-2-3-1 e affida ancora una volta il peso dell'attacco a Kylian Mbappé. Il Racing, invece, arriva alla sfida dalla quindicesima posizione, con appena due punti di margine sulla zona retrocessione.
Mourinho rilancia Alexander-Arnold dal primo minuto
La novità nella formazione del Real è il ritorno da titolare di Trent Alexander-Arnold sulla fascia destra. Davanti alla difesa agiranno Bernardo Silva e Tchouaméni, mentre alle spalle di Mbappé spazio al terzetto formato da Güler, Bellingham e Diomande. In porta confermato Courtois, con Huijsen, Konaté e Cucurella a completare il reparto arretrato.
Le formazioni ufficiali di Racing Santander-Real Madrid
Racing Santander (4-5-1): Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aarón Martín; Iván Martín, Prati; Luque, Canales, Íñigo Vicente; Zabiri.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.