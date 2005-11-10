Bayern Monaco, Saibari sarà operato alla caviglia: svelati i tempi di recupero

Duro colpo per il Bayern Monaco e per Ismael Saibari. Il nazionale marocchino, costretto a lasciare il campo durante il 2-2 contro il Borussia Dortmund dopo uno scontro con il portiere avversario, dovrà affrontare un lungo periodo lontano dai campi. Secondo quanto riferito dalla Bild, l'attaccante resterà fuori per almeno tre mesi. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia destra: Saibari è già stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico.

Saibari fuori almeno tre mesi

L'infortunio era apparso subito preoccupante, con Saibari che aveva riportato una pesante distorsione tra ginocchio e caviglia in seguito allo scontro avvenuto durante il Klassiker. La diagnosi costringerà ora il marocchino a un lungo percorso riabilitativo e il Bayern dovrà rinunciare a lui per una parte importante della stagione. Uno stop particolarmente pesante considerando lo spazio conquistato dal giocatore nelle rotazioni della squadra bavarese.

L'emergenza del Bayern continua

La perdita di Saibari arriva inoltre in un momento già complicato sul fronte degli infortuni. Nella stessa partita contro il Borussia Dortmund sono stati costretti a fermarsi anche Serge Gnabry e Michael Olise, aumentando ulteriormente i problemi della formazione tedesca. A rendere ancora più particolare il momento c'è l'assenza di Vincent Kompany, ancora in fase di recupero. Per Saibari, invece, il verdetto è già chiaro: almeno tre mesi lontano dal campo prima di poter tornare a disposizione.