Luis Enrique: "Aperti a rinforzi dal mercato, ma è dura trovare chi possa migliorare il PSG"

Il Paris Saint-Germain si avvicina alla seconda parte della stagione senza chiudere alcuna porta, nemmeno quella del mercato invernale. Dopo una prima metà di annata condizionata da numerosi infortuni e con un calendario che si annuncia ancora molto intenso, la dirigenza parigina valuta eventuali correttivi. Alla vigilia del primo derby stagionale contro il Paris FC, Luis Enrique non ha escluso l’arrivo di rinforzi.

“È sempre la stessa cosa: siamo aperti a qualsiasi possibilità di ingaggiare giocatori che possano migliorare la squadra, ma è molto difficile trovare il giocatore giusto con le qualità per migliorare quella squadra. Siamo aperti con il direttore sportivo, Luis Campos, e il mio staff”, ha spiegato l'allenatore asturiano, sottolineando come l’attenzione resti massima, ma senza forzature.

Da quando è arrivato a Parigi, Luis Enrique ha spesso scelto di fare da scudo ai suoi giocatori, proteggendoli dalle critiche esterne. Anche in questa occasione non ha fatto eccezione, prendendo le difese di Bradley Barcola, finito nel mirino dopo alcune prestazioni meno brillanti. “Il Barcola è perfetto. Anche gli altri giocatori sono perfetti. Si parla molto di stanchezza, ma non c’è niente di vero. È tutta una questione di testa. Quando vinci 5-0, nessuno è stanco, quando perdi, tutti sono stanchi…”, ha dichiarato.

L’allenatore spagnolo ha poi ribadito fiducia nel percorso della squadra: “È la normale progressione di un giocatore, stiamo iniziando la seconda metà della stagione in modo molto positivo”. Tra mercato, gestione delle energie e protezione del gruppo, il PSG guarda al futuro con prudenza ma senza chiudersi a nuove opportunità.