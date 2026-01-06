Man United, maledizione post Ferguson. Dopo di lui: 10 allenatori, 7 trofei e zero Premier
Con Ruben Amorim salgono a dieci gli allenatori del Manchester United del post-Ferguson a lasciare, traghettatori compresi. Nessuno è stato in grado di riportare la Premier League a Old Trafford. In compenso la bacheca si è comunque arricchita di 7 trofei, di cui uno internazionale, ossia l'Europa League vinta con José Mourinho in panchina. Chi erano i predecessori del portoghese? Guardiamo nel dettaglio, allenatori e trofei vinti col Manchester United.
DAVID MOYES
Luglio 2013 - Aprile 2014
51 partite, media punti 1.73
1 titolo vinto (Community Shield 2013)
RYAN GIGGS
Aprile 2014 - Giugno 2014
4 partite, media punti 1.75
Nessun titolo vinto
LOUIS VAN GAAL
Luglio 2014 - Maggio 2016
103 partite, media punti 1.81
1 titolo vinto (FA Cup 2016)
JOSE MOURINHO
Luglio 2016 - Dicembre 2018
144 partite, media punti 1.97
3 titoli vinti (Community Shield 2016, Coppa di Lega 2017, Europa League 2017)
OLE GUNNAR SOLSKJAER
Dicembre 2018 - Novembre 2021
137 partite, media punti 1.91
Nessun titolo vinto
MICHAEL CARRICK
Novembre 2021 - Dicembre 2021
3 partite, media punti 2.33
Nessun titolo vinto
RALF RANGNICK
Dicembre 2021 - Maggio 2022
29 partite, media punti 1.41
Nessun titolo vinto
ERIK TEN HAG
Luglio 2022 - Ottobre 2024
128 partite, media punti 1.84
2 titoli vinti (Coppa di Lega 2023, FA Cup 2024)
RUUD VAN NISTELROOY
Ottobre 2024 - Novembre 2024
4 partite, media punti 2.50
Nessun titolo vinto
RUBEN AMORIM
Novembre 2024 - Gennaio 2026
63 partite, media punti 1.43
Nessun titolo vinto
