Man United, maledizione post Ferguson. Dopo di lui: 10 allenatori, 7 trofei e zero Premier

Con Ruben Amorim salgono a dieci gli allenatori del Manchester United del post-Ferguson a lasciare, traghettatori compresi. Nessuno è stato in grado di riportare la Premier League a Old Trafford. In compenso la bacheca si è comunque arricchita di 7 trofei, di cui uno internazionale, ossia l'Europa League vinta con José Mourinho in panchina. Chi erano i predecessori del portoghese? Guardiamo nel dettaglio, allenatori e trofei vinti col Manchester United.

DAVID MOYES

Luglio 2013 - Aprile 2014

51 partite, media punti 1.73

1 titolo vinto (Community Shield 2013)

RYAN GIGGS

Aprile 2014 - Giugno 2014

4 partite, media punti 1.75

Nessun titolo vinto

LOUIS VAN GAAL

Luglio 2014 - Maggio 2016

103 partite, media punti 1.81

1 titolo vinto (FA Cup 2016)

JOSE MOURINHO

Luglio 2016 - Dicembre 2018

144 partite, media punti 1.97

3 titoli vinti (Community Shield 2016, Coppa di Lega 2017, Europa League 2017)

OLE GUNNAR SOLSKJAER

Dicembre 2018 - Novembre 2021

137 partite, media punti 1.91

Nessun titolo vinto

MICHAEL CARRICK

Novembre 2021 - Dicembre 2021

3 partite, media punti 2.33

Nessun titolo vinto

RALF RANGNICK

Dicembre 2021 - Maggio 2022

29 partite, media punti 1.41

Nessun titolo vinto

ERIK TEN HAG

Luglio 2022 - Ottobre 2024

128 partite, media punti 1.84

2 titoli vinti (Coppa di Lega 2023, FA Cup 2024)

RUUD VAN NISTELROOY

Ottobre 2024 - Novembre 2024

4 partite, media punti 2.50

Nessun titolo vinto

RUBEN AMORIM

Novembre 2024 - Gennaio 2026

63 partite, media punti 1.43

Nessun titolo vinto