Man United, Zirkzee fuori. Amorim: "Per essere competitivi. Non abbiamo molte opzioni..."

Anche se circondato da voci di mercato ricorrenti, mentre le avance della Roma si accumulano, Joshua Zirkzee arriva in un ottimo stato di forma al Manchester United. Reduce anche da un gol pesante contro il Wolverhampton nell'ultima partita di Premier League, oggi invece nella trasferta col Leeds il tecnico, Ruben Amorim, ha deciso di escluderlo dall'undici titolare.

Parlando a TNT Sports poco prima del calcio d’inizio, ha commentato così le scelte di formazione: "Cerchiamo di mettere la squadra nelle condizioni migliori per vincere la partita. Non abbiamo molte opzioni, ma siamo pronti a essere competitivi", senza tante formalizzazioni a proposito del futuro dell'ex Bologna e del lavoro sotto traccia del direttore sportivo giallorosso Massara per portarlo nel club capitolino.

Un commento invece sull'1-1 incassato a Old Trafford con l'ultima in classifica, i Wolves: "Se guardi la partita, abbiamo avuto le opportunità per vincerla. Abbiamo creato occasioni, ma quando perdi così tanti giocatori creativi è inevitabile avere dei problemi. Nuova settimana, nuova partita, nuovo avversario". Infine, un pensiero sulla rivalità con il Leeds: "Tutti nel club ne parlano, ma io devo concentrarmi su ciò con cui posso aiutare i giocatori in campo. È sano avere questo tipo di ambiente nel calcio", la chiosa.