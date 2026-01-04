Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Man United, Zirkzee fuori. Amorim: "Per essere competitivi. Non abbiamo molte opzioni..."

Man United, Zirkzee fuori. Amorim: "Per essere competitivi. Non abbiamo molte opzioni..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:28Calcio estero
Yvonne Alessandro

Anche se circondato da voci di mercato ricorrenti, mentre le avance della Roma si accumulano, Joshua Zirkzee arriva in un ottimo stato di forma al Manchester United. Reduce anche da un gol pesante contro il Wolverhampton nell'ultima partita di Premier League, oggi invece nella trasferta col Leeds il tecnico, Ruben Amorim, ha deciso di escluderlo dall'undici titolare.

Parlando a TNT Sports poco prima del calcio d’inizio, ha commentato così le scelte di formazione: "Cerchiamo di mettere la squadra nelle condizioni migliori per vincere la partita. Non abbiamo molte opzioni, ma siamo pronti a essere competitivi", senza tante formalizzazioni a proposito del futuro dell'ex Bologna e del lavoro sotto traccia del direttore sportivo giallorosso Massara per portarlo nel club capitolino.

Un commento invece sull'1-1 incassato a Old Trafford con l'ultima in classifica, i Wolves: "Se guardi la partita, abbiamo avuto le opportunità per vincerla. Abbiamo creato occasioni, ma quando perdi così tanti giocatori creativi è inevitabile avere dei problemi. Nuova settimana, nuova partita, nuovo avversario". Infine, un pensiero sulla rivalità con il Leeds: "Tutti nel club ne parlano, ma io devo concentrarmi su ciò con cui posso aiutare i giocatori in campo. È sano avere questo tipo di ambiente nel calcio", la chiosa.

Articoli correlati
United, Amorim avverte Roma e Napoli: "Nessun giocatore mi ha chiesto la cessione"... United, Amorim avverte Roma e Napoli: "Nessun giocatore mi ha chiesto la cessione"
Man United, Amorim su Zirkzee titolare: "Ha talento, i tifosi lo amano". Roma allontanata?... Man United, Amorim su Zirkzee titolare: "Ha talento, i tifosi lo amano". Roma allontanata?
"Forse vuole il mio lavoro": Manchester United, Amorim e la battuta su Bruno Fernandes... "Forse vuole il mio lavoro": Manchester United, Amorim e la battuta su Bruno Fernandes
Altre notizie Calcio estero
Man United, Zirkzee fuori. Amorim: "Per essere competitivi. Non abbiamo molte opzioni..."... Man United, Zirkzee fuori. Amorim: "Per essere competitivi. Non abbiamo molte opzioni..."
Okafor dal 1', Zirkzee spedito in panchina: Leeds-Manchester United, le formazioni... Okafor dal 1', Zirkzee spedito in panchina: Leeds-Manchester United, le formazioni ufficiali
Valencia, trovato il cadavere dell'allenatore del femminile: è morto in un naufragio... Valencia, trovato il cadavere dell'allenatore del femminile: è morto in un naufragio
Sergio Ramos fa sul serio (con una cordata): 400 milioni per comprare il Siviglia... Sergio Ramos fa sul serio (con una cordata): 400 milioni per comprare il Siviglia
Valencia in crisi, i tifosi assaltano il pullman: "Capiamo la frustrazione, ma niente... Valencia in crisi, i tifosi assaltano il pullman: "Capiamo la frustrazione, ma niente violenza"
Rice trascina l'Arsenal, Arteta lo incorona: "È tra i migliori al mondo". E svela... Rice trascina l'Arsenal, Arteta lo incorona: "È tra i migliori al mondo". E svela un retroscena
Disastro West Ham, Espirito Santo: "Mai sentito così male in un campo di calcio" Disastro West Ham, Espirito Santo: "Mai sentito così male in un campo di calcio"
Barcellona, Garcia protagonista nel derby con l'Espanyol. Flick: "È tra i portieri... Barcellona, Garcia protagonista nel derby con l'Espanyol. Flick: "È tra i portieri top al mondo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
4 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
5 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Manna: "Lang non è in uscita, faremo qualcosa soltanto per migliorarci"
Immagine top news n.1 Le voci di mercato possono attendere: Sarri affida ancora il centrocampo a Guendouzi
Immagine top news n.2 Lazio-Napoli, Lucca e Vergara neanche in panchina: le condizioni dei due giocatori azzurri
Immagine top news n.3 Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Guendouzi dal 1', Lucca nemmeno in panchina
Immagine top news n.4 Atalanta-Roma 1-0, Marelli: "Gol di Scalvini da annullare. Giusto l'intervento su Scamacca"
Immagine top news n.5 Come si svilupperà il mercato del Milan: una cosa è già successa, occhio a due reparti
Immagine top news n.6 La Juventus paga carissimi gli errori di David e Cambiaso
Immagine top news n.7 Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, prende corpo lo scambio con la Lazio Ilic-Belahyane: parti più vicine all'intesa
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Bakker sempre a parte sul campo. Terapie per Bellanova
Immagine news Serie A n.3 Due gol e una traversa: è dominio Napoli all'Olimpico, 2-0 all'intervallo sulla Lazio
Immagine news Serie A n.4 Juve, Danilo torna alla Continassa. Comolli: "Quando vuoi, sei sempre il benvenuto"
Immagine news Serie A n.5 Inter avvisata: Barcellona su Cancelo, ma Flick titubante. Spunta una deadline precisa
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Roma, la moviola di Calvarese: "Svilar ostacolato da Rensch. Hermoso, non è una giocata"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Ambrosino sempre più vicino: manca solo il sì del Napoli
Immagine news Serie B n.2 Pescara, occhi su Dellavalle per la difesa. La società blinda Gaetano Letizia
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, tre possibili addii: Oudin, Pandolfi e Buso verso la cessione
Immagine news Serie B n.4 Il saluto di Salvatore Esposito: "Spezia avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, arriva la risoluzione di Volpe con il Monopoli: lo aspetta il Giugliano
Immagine news Serie B n.6 Spezia, annunciato il nuovo portiere: dal Cagliari arriva in prestito Boris Radunovic
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, il terzino Loreto ha mercato: Giugliano e Cerignola hanno chiesto informazioni
Immagine news Serie C n.2 Sfida alla capolista Catania per il Foggia, Barilari: "L'avversario più forte da affrontare"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 20a giornata: Inter U23 in casa col Novara, che incroci nel gruppo C
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Iori non si accontenta: "Vincere 4-0 o 4-1 per me fa differenza, subito gol evitabile"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, Corini: "Gap col Vicenza? Ancora 19 partite, ma non mi piace vendere fumo"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Siamo a metà dell'opera, ma è chiaro che ci siano delle incognite"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…