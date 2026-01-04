Man Utd, Amorim tuona: "Qui per essere manager, non allenatore. Non intendo dimettermi"

Ruben Amorim si lascia andare a commenti che evidenziano la sua frustrazione al Manchester United, dopo il pareggio contro il Leeds. Intervenuto in conferenza stampa, il portoghese ha voluto fare alcune precisazioni: "Voglio solo dire che sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non l'allenatore. E questo è chiaro. So che non mi chiamo Tuchel, non sono Conte, non sono Mourinho. Ma sono il manager del Manchester United".

In questa precisazione, Amorim ha voluto intendere di aver lasciato lo Sporting CP per avere molto più potere di quello che ha un classico allenatore.

Il tecnico ha poi proseguito: "È sarà così per 18 mesi o finché il consiglio non deciderà di cambiare. Non ho intenzione di dimettermi. Continuerò a fare il mio lavoro finché non arriverà un altro a sostituirmi".