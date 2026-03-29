Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Manchester pazza di Tonali: lo vogliono sia lo United che il City, valutazione di 100 milioni

Manchester pazza di Tonali: lo vogliono sia lo United che il City, valutazione di 100 milioniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 11:04Calcio estero
Dimitri Conti

Mentre si gioca la possibilità di approdare ai prossimi Mondiali con l’Italia, impazzano le voci di calciomercato su Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle infatti, stando almeno a quanto riferito dal giornalista di mercato Matteo Moretto, sarebbe in cima ai pensieri e alla lista dei desideri di entrambe le squadre di Manchester.

In particolare, su Tonali ci sarebbe lo United, che nelle prossime settimane proverà a capire la fattibilità dell’operazione per arrivare all’ex Milan, ma anche i cugini del City vengono segnalati attenti alla situazione del calciatore. Viene riferita anche una prima, parziale valutazione di Tonali, che si attesta attorno ai 100 milioni di euro.

Nei mesi scorsi era circolata anche qualche voce a proposito di un possibile ritorno in Serie A di Tonali, accostato più nello specifico alla Juventus. In questo momento però, per le cifre che ballano, il centrocampista sembra fuori dalla portata delle società del nostro campionato.

Articoli correlati
Jacobelli esalta Tonali: "Adesso Gattuso il suo clone ce l'ha con sé in Nazionale"... Jacobelli esalta Tonali: "Adesso Gattuso il suo clone ce l'ha con sé in Nazionale"
Uno spoiler sul futuro di Tonali. Però non si stupisca nessuno… Uno spoiler sul futuro di Tonali. Però non si stupisca nessuno…
Juventus, Tonali è destinato a rimanere un sogno. Ora c'è il Manchester United forte... Juventus, Tonali è destinato a rimanere un sogno. Ora c'è il Manchester United forte su di lui
Altre notizie Calcio estero
Manchester pazza di Tonali: lo vogliono sia lo United che il City, valutazione di... Manchester pazza di Tonali: lo vogliono sia lo United che il City, valutazione di 100 milioni
Liverpool, Thiago Alcantara con le Legends: "Giocare ad Anfield con Gerrard: incredibile"... Liverpool, Thiago Alcantara con le Legends: "Giocare ad Anfield con Gerrard: incredibile"
Scozia ko in amichevole, Hendry: "Buona prova per noi, ci serve in vista dei Mondiali"... Scozia ko in amichevole, Hendry: "Buona prova per noi, ci serve in vista dei Mondiali"
Francia, Deschamps: "In questo momento voglio vedere più giocatori possibile in campo"... Francia, Deschamps: "In questo momento voglio vedere più giocatori possibile in campo"
Kanté: "Sono ancora sotto contratto con il Fenerbahçe. Vivo il momento, vedremo più... Kanté: "Sono ancora sotto contratto con il Fenerbahçe. Vivo il momento, vedremo più in là"
Marsiglia, McCourt annuncia rivoluzione: nuovo presidente e investitori in arrivo... Marsiglia, McCourt annuncia rivoluzione: nuovo presidente e investitori in arrivo
Pogba, allenamento con la tuta dell'Argentina e ritorno al gol per l'ex Juventus Pogba, allenamento con la tuta dell'Argentina e ritorno al gol per l'ex Juventus
Scozia, Clarke sulla sconfitta col Giappone: "Molto da imparare, ci riprenderemo"... Scozia, Clarke sulla sconfitta col Giappone: "Molto da imparare, ci riprenderemo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Pio e Kean per battere la Bosnia. Servirà il miglior Donnarumma. Italiano alternativa a Conte. Che succede tra Ranieri e Gasp? Spalletti prova a convincere Vlahovic a restare. Paratici e Sarri parlatevi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sull'Italia: Scamacca in gruppo
Immagine top news n.1 -2 alla finale dei playoff per i Mondiali 2026, il punto sulla Bosnia: dubbio Kolasinac
Immagine top news n.2 Chi è il diciannovenne Andrej Kostic, il primo colpo del Milan per la stagione 2026-2027
Immagine top news n.3 Kean festeggia il gol sui social: "Se non sei odiato, non stai facendo niente. Forza azzurri!"
Immagine top news n.4 Zanetti conferma Chivu: "Il programma è andare avanti con lui a lungo. Ci aspettano 8 finali"
Immagine top news n.5 Bosnia, sale la febbre playoff: in affitto i balconi vicino allo stadio per la sfida all'Italia
Immagine top news n.6 Anche il Milan ha il suo Kostic: domani il talento 19enne svolgerà le visite mediche. I dettagli
Immagine top news n.7 Milan, Leao mercoledì sarà regolarmente a Milanello per la ripresa degli allenamenti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Lo spirito 'juventino' dell'Italia di Gattuso: vincere è l'unica cosa che conta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il diciottenne e il quarantenne: i due eroi della Bosnia che sfiderà l'Italia in finale
Immagine news podcast n.2 "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.4 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ass. Onorato: "Stadio Flaminio, progetto serio. nei prossimi giorni la Conferenza dei Servizi"
Immagine news Serie A n.2 Un arbitro francese per Bosnia-Italia, lo stesso della Macedonia 4 anni fa: dirige Turpin
Immagine news Serie A n.3 Inter, cessioni d'oro: il club punta a incassare 100 milioni da reinvestire poi sul mercato
Immagine news Serie A n.4 Napoli, niente squalifica per Conte dopo l'insulto a Manganiello: pagherà una multa
Immagine news Serie A n.5 Obert: "Un orgoglio aver rinnovato con il Cagliari. Slovacchia fuori? Bravi quelli del Kosovo"
Immagine news Serie A n.6 D'Amico: "Juventus, rinnovo di Spalletti segno di identità, gerarchie, idee. E sul mercato..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Pafundi e Massolin fino a Daffara, come vanno i prestiti in Serie B dei club di Serie A
Immagine news Serie B n.2 Modena, Gliozzi: "A Bari per vincere, sosta utile per ricaricare le energie"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, tegola Pafundi: lesione al flessore, stop di almeno tre settimane
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, tegola per Lombardo: lesione al flessore per Pafundi. Ecco le gare che salterà
Immagine news Serie B n.5 Cesena, per Cole potrebbe esserci un ruolo da manager all'inglese. E carta bianca sul mercato
Immagine news Serie B n.6 Di Mario: "Voglio la salvezza con l'Entella a tutti i costi. A gennaio ho dato priorità alla Virtus"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cicerelli ritrova Porro dopo l'infortunio: abbraccio tra i due al termine di Latina-Catania
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Ciofani: "Stagione difficile ma la riconoscenza verso questi ragazzi è immensa"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 34ª giornata. il ricchissimo programma della domenica
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Fresco: "Finché c’è vita c’è speranza, ma siamo quasi retrocessi"
Immagine news Serie C n.5 Ospitaletto, Quaresmini: "Tre punti fondamentali, la salvezza è vicina"
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, Turati: "Cuore e orgoglio, vogliamo restare vivi fino alla fine"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter-Roma aperta a tutto, Fiorentina per la rimonta sulla Juve. Le semifinali di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Agli USA non basta McKennie, il Belgio vince 5-2 in amichevole ad Atlanta. In gol CDK
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones Arce: "Per rimontare la Juve servono pazienza e fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Canzi: "Non abbassiamo la guardia contro la Fiorentina. Vogliamo la finale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Vogliamo la finale di Coppa Italia. Inter? Ci sta dando molto filo da torcere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Como apre le porte del Sinigaglia alla squadra femminile: per la seconda volta in stagione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!