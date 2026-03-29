Manchester pazza di Tonali: lo vogliono sia lo United che il City, valutazione di 100 milioni
Mentre si gioca la possibilità di approdare ai prossimi Mondiali con l’Italia, impazzano le voci di calciomercato su Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle infatti, stando almeno a quanto riferito dal giornalista di mercato Matteo Moretto, sarebbe in cima ai pensieri e alla lista dei desideri di entrambe le squadre di Manchester.
In particolare, su Tonali ci sarebbe lo United, che nelle prossime settimane proverà a capire la fattibilità dell’operazione per arrivare all’ex Milan, ma anche i cugini del City vengono segnalati attenti alla situazione del calciatore. Viene riferita anche una prima, parziale valutazione di Tonali, che si attesta attorno ai 100 milioni di euro.
Nei mesi scorsi era circolata anche qualche voce a proposito di un possibile ritorno in Serie A di Tonali, accostato più nello specifico alla Juventus. In questo momento però, per le cifre che ballano, il centrocampista sembra fuori dalla portata delle società del nostro campionato.