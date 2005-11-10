Mariano Diaz fa discutere: una tifosa lo bacia dopo la sfida con Haiti, lui non si allontana

Un episodio insolito ha rapidamente fatto il giro dei social network dopo la partita tra Repubblica Dominicana e Haiti. Al termine della sfida persa dalla sua nazionale venerdì scorso, Mariano Diaz si è fermato all’uscita dello stadio per scattare alcune foto; mentre l’attaccante dell’Alavés, ex giocatore del Real Madrid, era impegnato a salutare i sostenitori, una tifosa ha approfittato del suo passaggio per avvicinarsi e baciarlo sulle labbra, prima di abbracciarlo con il braccio intorno al collo.

La scena, ripresa da alcuni presenti e poi diventata virale sui social, ha generato numerose reazioni. Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, Mariano Diaz non ha allontanato la tifosa: il centravanti dominicano ha infatti ricambiato il gesto con un bacio, sempre davanti agli altri supporter presenti. Dopo il curioso episodio, l’attaccante ha continuato senza particolari problemi il momento dedicato alle fotografie con i tifosi, lasciandosi alle spalle una scena che ha fatto molto discutere.