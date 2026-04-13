Marie-Louise Eta ha fatto scuola: Nivia de Lima prima donna in panchina nella A brasiliana

Il calcio brasiliano ha vissuto un momento storico: Nívia de Lima è diventata infatti la prima donna a ricoprire il ruolo di assistente allenatore in una partita della Serie A maschile. È avvenuto durante il match terminato in parità tra Chapecoense e Vitória: la sua presenza in panchina è stata resa necessaria in seguito all'esonero dell’allenatore Gilmar Dal Pozzo, situazione che ha portato il club a riorganizzare temporaneamente lo staff tecnico. Nívia ha così fatto parte del gruppo di lavoro insieme a Celso Rodrigues, intervenendo durante la partita e mantenendo un dialogo costante con i giocatori, pur nel rispetto delle gerarchie tecniche.

Figura interna al club da oltre dieci anni, la sua crescita è stata progressiva e costruita nel settore giovanile, dove ha collezionato successi a livello regionale e nazionale. Nel 2023 ha guidato la formazione Under 20 al secondo posto nel campionato statale, consolidando il suo ruolo nello sviluppo dei giovani talenti. Il 2024 ha segnato un altro traguardo significativo: è diventata la prima donna a vincere da allenatrice una partita nella prestigiosa Coppa São Paulo de Futebol Júnior, uno dei tornei giovanili più importanti del Brasile, confermando le sue doti.

Ex giocatrice di futsal, con esperienze di alto livello, Nívia ha poi intrapreso la carriera da allenatrice, ottenendo anche licenze tecniche internazionali. Il suo percorso è stato segnato da ostacoli e pregiudizi, ma ha sempre sostenuto la necessità di una maggiore normalizzazione della presenza femminile negli staff tecnici del calcio professionistico. Dal club è arrivato un riconoscimento importante per un evento considerato storico: non solo un successo personale, ma un passo avanti concreto verso una maggiore inclusione nel calcio brasiliano.