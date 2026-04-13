Caos in Africa. Ricorsi, tensioni diplomatiche e processo ai tifosi: un sistema calcistico in crisi

Il calcio africano vive ore di forte tensione in quello che ormai è diventato un vero e proprio caso diplomatico oltre che sportivo. La vicenda della Coppa d'Africa 2025 continua infatti a generare strascichi tra il Senegal e il Marocco, con la giustizia sportiva e ordinaria sempre più coinvolte.

Al centro della disputa c’è la decisione della Confederation of African Football di revocare al Senegal il titolo conquistato sul campo contro il Marocco, a causa dell’interpretazione degli eventi della finale e in particolare dell'abbandono del campo da parte dei giocatori senegalesi dopo il rigore concesso all'ultimo minuto dei tempi regolamentari agli avversari, poi sbagliato da Brahim Diaz. Una scelta che ha scatenato una durissima reazione a Dakar, dove la federazione ha definito la decisione "assurda e priva di fondamento", annunciando ricorso al TAS.

Nel frattempo, il caso si è spostato anche sul piano giudiziario. Lunedì è atteso a Rabat il processo d’appello nei confronti di 18 tifosi senegalesi arrestati dopo gli incidenti avvenuti durante la finale. Gli imputati erano stati condannati in primo grado per violenze e disordini legati all’evento sportivo, con pene da tre mesi a un anno di reclusione. In questo clima già incandescente, il presidente della CAF Patrice Motsepe ha cercato di riportare calma, con una serie di visite istituzionali tra Dakar e Rabat. Motsepe ha promesso riforme per migliorare la gestione delle competizioni e garantire maggiore equità, pur respingendo le accuse di irregolarità.

Parallelamente, le autorità marocchine e gli organismi per i diritti umani hanno ribadito che il procedimento sui tifosi segue esclusivamente il diritto interno, sottolineando la regolarità delle indagini e il rispetto delle garanzie processuali.