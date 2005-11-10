Rasfhord esalta Yamal, ma precisa: "Non vedremo mai più uno come Messi"

Da un lato esalta il fenomeno generazionale Lamine Yamal, dall'altro però fa una precisazione su chi sia il più grande di tutti. Parlando con alcuni tifosi del Manchester United al Manchester United all'Ambassadors' Lounge d'Old Trafford prima della partita contro la Roma, Marcus Rashford si è lasciato andare ad alcune battute - poi circolate in video sui social - che riguardano due fuoriclasse legati alla storia del Barcellona: Lamine Yamal e Leo Messi.

Rashford fra Yamal e Messi: le sue parole

"Prima di lasciare il Barça, ho detto a Lamine Yamal che avevo giocato con alcuni giocatori di grande talento, ma che lui è al di sopra di tutti loro", ha detto Rashford, per poi confidare che lo considera "il più vicino di tutti rispetto a quanto si possa avvicinare il livello di Messi". E pure: "Se vincerà sette Palloni d'Oro non mi sorprenderà. È arrivato secondo, terzo e ottavo. E a che età, 19 anni?".

Al contempo, Rashford ha specificato su Messi: "È un giocatore incredibile. Probabilmente non vedremo mai un altro giocatore nella nostra vita in termini di un genio completo come Leo. Ma Kane ha meritato il Pallone d'Oro quest'anno: ha segnato una quantità folle di gol quest'anno e una quantità folle di assist. Gli ho mandato un messaggio l'altro giorno e gli ho detto che se lo meritava".