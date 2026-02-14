Altra beffa Marsiglia, sfogo Aguerd: "I tifosi sono stanchi, umilianti risultati così"

Ennesima beffa per il Marsiglia, che arrivava dal cambio di allenatore in panchina: il dopo-De Zerbi è partito con un'amara rimonta subita per mano dello Strasburgo, da 2-0 a 2-2, con la rete del pari arrivata la 97'.

Parlando a beIN Sports il difensore del Marsiglia, Nayef Aguerd, non ha usato tanti giri di parole per descrivere la prestazione dei suoi: "Fa male. Ma non c'è niente da dire. I tifosi sono stanchi di sentirsi dire 'lavoreremo', a un certo punto bisogna vincere. C'è una sola verità, ed è quello che succede in campo, per me", le sue parole. La gara è terminata con il grande disappunto espresso dai tifosi presenti al Velodrome, che hanno fischiato i propri beniamini.

"È un problema se continuiamo a subire gol a fine partita" - ammette Aguerd - ". È facile dire che è colpa dei difensori, ma credo che sia colpa di tutta la squadra. Dobbiamo tenere la testa bassa. Dobbiamo accettarlo, dobbiamo lavorare. Siamo all'Olympique Marsiglia, non possiamo permetterci risultati del genere. È umiliante per tutti: per i tifosi, per noi giocatori, per lo staff. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Da parte mia, non ho intenzione di mollare".

"Non la chiamerei fragilità mentale. Cerchiamo di dare il massimo, ma non funziona. Non prendiamoci in giro. Non funziona; dobbiamo trovare altri ingredienti. Il talento c'è, ma non basta. Ci vuole ancora più grinta, più aggressività. Non è normale; giochiamo in casa, e credo che tutti i giocatori siano d'accordo. Ora è fatta. Io sono uno che va avanti."