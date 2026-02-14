Animi caldi a Marsiglia: beffa al 97', nervosismo in campo e fischi dal Velodrome

Niente svolta per il Marsiglia. Dopo una settimana complicata, con il cambio in panchina ed il passaggio di testimone da Roberto De Zerbi a Jacques Abardonado, ecco un'altra serata amara con annessa beffa nel finale. Nella gara giocata oggi contro lo Stasburgo infatti il Marsiglia si è fatto rimontare nel giro di venti minuti, nel finale, da 2-0 a 2-2.

La rete del definitivo pareggio è arrivata addirittura al 97', su calcio di rigore siglato da Joaquin Panichelli. Un epilogo che non è andato giù ai giocatori in campo, né tantomeno ai tifosi del Velodrome.

Poco dopo il rigore del pareggio di Panichelli infatti si è respirato in certo nervosismo allo stadio. Gli animi si sono infiammati per un fallo su Valentin Barco in particolare, in campo. Dopo una breve colluttazione, Nayef Aguerd ha respinto il centrocampista argentino, che ha continuato con certe provocazioni. Addirittura il dirigente ed ex difensore della Juventus, Medhi Benatia, è sceso a bordo campo, mentre Pablo Longoria aveva già lasciato l'area dalla quale stava assistendo alla partita quando è stato assegnato il rigore allo Strasburgo. Si prevede un'altra serata turbolenta a Marsiglia insomma, che non ha visto pagare nell'immediato la ricerca di una scossa con il cambio in panchina.