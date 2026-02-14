Marsiglia, il dopo-De Zerbi parte male: beffa al 97' e 2-2 con lo Strasburgo
Il dopo-De Zerbi non parte nel migliore dei modi per il Marsiglia, che probabilmente sperava in una scossa dopo il cambio in panchina e la soluzione interna, con la squadra affidata a Jaques Abardonado. Nella sfida giocata oggi contro lo Strasburgo al Velodrome infatti è arrivata l'ennesima beffa nel finale: da 2-0 a 2-2 nel giro di circa venti minuti.
Il Marsiglia si era portato in doppio vantaggio grazie alle reti siglaet da Greenwood al 14' e di Gouiri al 47'. Al 73' però Nanasi l'ha riaperta ed addirittura al 97' ecco arrivare il pareggio di Panichelli su calcio di rigore.
Il programma completo della 22^ giornata della Ligue 1 francese.
Venerdì 13 febbraio:
Rennes-PSG 3-1
Monaco-Nantes 3-1
Sabato 14 febbraio:
Marsiglia-Strasburgo 2-2
Lille-Brest
Paris FC-Lens
Domenica 15 febbraio:
Le Havre-Tolosa
Lorient-Angers
Metz-Auxerre
Lione-Nizza
La classifica in Ligue 1
1. PSG – 51 punti (22 partite giocate)
2. Lens – 49 (21)
3. Lione – 42 (21)
4. Olympique Marsiglia – 40 (22)
5. Rennes – 34 (22)
6. Lilla – 33 (21)
7. Monaco – 31 (22)
8. Racing Strasburgo – 31 (22)
9. Tolosa – 30 (21)
10. Angers – 29 (21)
11. Lorient – 28 (21)
12. Brest – 26 (21)
13. Le Havre – 23 (21)
14. Nizza – 23 (21)
15. Paris – 22 (21)
16. Auxerre – 14 (21)
17. Nantes – 14 (22)
18. Metz – 13 (21)