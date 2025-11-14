Mbappé a 400 gol: "Non bastano per impressionare. 1000? CR7 dimostra che è possibile"

Nella vittoria centrata ieri sera dalla Francia (4-0 all'Ucraina), l'asso del Real Madrid, Kylian Mbappé ha segnato il suo 399° e 400° gol in carriera a soli 26 anni e dopo 537 partite giocate in totale.

Una nota curiosa: Mbappé aveva toccato quota 100 e 300 gol sempre con la maglia della nazionale francese, contro Andorra nel 2019 e Gibilterra nel 2023. Parlando a fine partita a TF1, l'attaccante ha fatto capire di avere ancora molta fame: "400 non è un numero che impressiona la gente. Se vuoi passare alla storia e rimanere in quella cerchia che sconvolge la gente, devi aggiungerne almeno altri 400! Ho ancora molta strada da fare. Ma sono molto felice. È un traguardo simbolico. Voglio iniziare subito ad aggiungerne altri 400".

E perché non arrivare a 600 per raggiungere il mostruoso traguardo dei 1000 gol? Mbappé non lo esclude: "È irreale. Non avremmo mai pensato di poterlo raggiungere. Cristiano Ronaldo ci sta dimostrando che è possibile. Puntiamo all'irreale! Dobbiamo provarci, abbiamo una sola carriera. Il tempo vola. Cerco di godermi ogni momento e ogni partita per lasciare il segno".

Un accenno poi alle critiche che non gli sono mai state lesinate al Real Madrid, nonostante numeri spaventosi: "Quando non si vince al Real Madrid, la gente parla molto. Abbiamo giocato male nelle ultime due partite e lo sappiamo, ma torneremo dopo la sosta pronti a battere l'Elche. Siamo tutti uniti per vincere tutti i titoli di questa stagione", ha detto a Cadena de Cope.