Mbappé decide su rigore al 100', la rabbia del Rayo: "Meritiamo rispetto, contro tutto e tutti"

Il Rayo Vallecano e i suoi tifosi sono in subbuglio dopo la sconfitta contro il Real Madrid (2-1). La partita sembrava destinata a chiudersi sull’1-1, ma un episodio allo scadere del recupero ha cambiato tutto: l’arbitro aveva concesso nove minuti, che in realtà sono stati quasi quindici, e al 100′ Kylian Mbappé ha trasformato il rigore decisivo. Poco dopo, Chavarría è stato espulso, lasciando il Rayo in dieci uomini.

Il clima nello spogliatoio è stato di rabbia e incredulità. Il direttore sportivo Iñigo Pérez si è presentato in conferenza stampa visibilmente irritato, evitando di parlare direttamente dell’arbitraggio: "Non parlo degli arbitri", ha ribadito. Anche i giocatori hanno scelto la protesta silenziosa: nessuno è passato dalla zona mista. Alcuni calciatori hanno però espresso il loro disappunto sui social. Tra questi, proprio Chavarría: "È uno di quei giorni in cui lascio il campo più triste del solito. Questa squadra merita rispetto. Continueremo a lottare contro tutto e contro tutti. Dio è giusto e vede tutto".

Una sconfitta che lascia amaro in bocca al Rayo, non tanto per il risultato, quanto per il modo in cui è maturato. Nonostante il k.o., la squadra mantiene alta la testa e promette di continuare a combattere su ogni fronte, dimostrando attaccamento e carattere.