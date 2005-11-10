La sosta per le nazionali non è bastata a Cristian Romero per recuperare dall'infortunio. Il difensore dell'Atletico Madrid, contrariamente alle aspettative delle scorse settimane, non ha preso parte alla seduta collettiva di questo martedì, limitandosi a svolgere un lavoro individualizzato sotto la supervisione dello staff riabilitativo. Una situazione che esclude di fatto la sua presenza nella sfida di domenica contro il Getafe al Coliseum.

Romero verso la sesta partita consecutiva di assenza

Si allunga dunque il periodo di indisponibilità del centrale argentino, fermo ormai da cinque partite. Dopo aver saltato gli impegni contro Stoccarda e Deportivo, Romero era tornato tra i convocati per la trasferta sul campo del Levante, salvo poi accusare un nuovo problema fisico che lo ha costretto a ricominciare il percorso di recupero. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto in occasione dei due delicati confronti con Bayern Monaco e Barcellona.

L'Atletico Madrid non vuole correre ulteriori rischi

Lo staff dell'Atletico Madrid ha deciso di adottare una linea di assoluta prudenza nella gestione del difensore, evitando di accelerare i tempi del rientro per scongiurare ulteriori ricadute. Non è stata ancora individuata una data precisa per il ritorno in campo del capitano della Nazionale argentina, che tuttavia potrebbe riprendere ad allenarsi con il resto dei compagni a partire dalla prossima settimana. Simeone attende di recuperare uno degli elementi imprescindibili del suo reparto arretrato.