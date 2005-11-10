Nations League, Lega B: Birligea-gol, ma la Romania perde ancora. Solo pari per Rossi
Pierpaolo Matrone
Si chiude la fase a gironi della Lega B di Nations League con la promozione nella massima divisione di Irlanda del Nord, Austria e Svezia. Nel Gruppo 2 l'Irlanda del Nord ha difeso il primato pareggiando per 1-1 in casa dell'Ungheria, grazie alla rete di Devenny in risposta all'iniziale vantaggio di Varga. Gli ungheresi chiudono al secondo posto, mentre l'Ucraina consolida la terza posizione battendo per 1-0 la Georgia con un gol di Sikan dopo appena un minuto di gioco. I georgiani retrocedono invece in Lega C.
Irlanda e Bosnia ai playoff, Romania e Israele retrocedono
Nel Gruppo 3 l'Austria ha chiuso al primo posto pareggiando per 1-1 contro Israele, con Kalajdzic a rispondere al gol di Peretz. L'Irlanda si è assicurata il secondo posto travolgendo il Kosovo per 3-0, trascinata dalla doppietta di Parrott e dalla rete di Moylan. Nel Gruppo 4, invece, la Svezia ha chiuso da imbattuta pareggiando per 1-1 contro la Polonia. Ai playoff promozione ci va la Bosnia, vittoriosa in rimonta contro la Romania grazie alle reti di Tahirovic e Bajraktarevic. Israele e Romania retrocedono in Lega C, mentre Ucraina, Kosovo e Polonia dovranno disputare gli spareggi per la permanenza in Lega B.
Nations League, Lega B: risultati e classifiche finali
Ucraina-Georgia 1-0 - 1' Sikan (U)
Ungheria-Irlanda del Nord 1-1 - 35' Varga (U); 65' Devenny (I)
CLASSIFICA GRUPPO 2
Irlanda del Nord 12
Ungheria 11
Ucraina 7
Georgia 2
Irlanda-Kosovo 3-0 - 28', 50' Parrott (I); 75' Moylan (I)
Israele-Austria 1-1 - 36' Peretz (I); 62' Kalajdzic (A)
CLASSIFICA GRUPPO 3
Austria 12
Irlanda 8
Kosovo 6
Israele 4
Bosnia-Romania 2-1 - 6' Birligea (R); 44' Tahirovic (B); 82' Bajraktarevic (B)
Polonia-Svezia 1-1 - 16' Benedyczak (P); 24' Larsson (S)
CLASSIFICA GRUPPO 4
Svezia 14
Bosnia 11
Polonia 5
Romania 3