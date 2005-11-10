Si chiude la fase a gironi della Lega B di Nations League con la promozione nella massima divisione di Irlanda del Nord, Austria e Svezia. Nel Gruppo 2 l'Irlanda del Nord ha difeso il primato pareggiando per 1-1 in casa dell'Ungheria, grazie alla rete di Devenny in risposta all'iniziale vantaggio di Varga. Gli ungheresi chiudono al secondo posto, mentre l'Ucraina consolida la terza posizione battendo per 1-0 la Georgia con un gol di Sikan dopo appena un minuto di gioco. I georgiani retrocedono invece in Lega C.

Irlanda e Bosnia ai playoff, Romania e Israele retrocedono

Nel Gruppo 3 l'Austria ha chiuso al primo posto pareggiando per 1-1 contro Israele, con Kalajdzic a rispondere al gol di Peretz. L'Irlanda si è assicurata il secondo posto travolgendo il Kosovo per 3-0, trascinata dalla doppietta di Parrott e dalla rete di Moylan. Nel Gruppo 4, invece, la Svezia ha chiuso da imbattuta pareggiando per 1-1 contro la Polonia. Ai playoff promozione ci va la Bosnia, vittoriosa in rimonta contro la Romania grazie alle reti di Tahirovic e Bajraktarevic. Israele e Romania retrocedono in Lega C, mentre Ucraina, Kosovo e Polonia dovranno disputare gli spareggi per la permanenza in Lega B.

Nations League, Lega B: risultati e classifiche finali

Ucraina-Georgia 1-0 - 1' Sikan (U)

Ungheria-Irlanda del Nord 1-1 - 35' Varga (U); 65' Devenny (I)

CLASSIFICA GRUPPO 2

Irlanda del Nord 12

Ungheria 11

Ucraina 7

Georgia 2

Irlanda-Kosovo 3-0 - 28', 50' Parrott (I); 75' Moylan (I)

Israele-Austria 1-1 - 36' Peretz (I); 62' Kalajdzic (A)

CLASSIFICA GRUPPO 3

Austria 12

Irlanda 8

Kosovo 6

Israele 4

Bosnia-Romania 2-1 - 6' Birligea (R); 44' Tahirovic (B); 82' Bajraktarevic (B)

Polonia-Svezia 1-1 - 16' Benedyczak (P); 24' Larsson (S)

CLASSIFICA GRUPPO 4

Svezia 14

Bosnia 11

Polonia 5

Romania 3