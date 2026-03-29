Messico-Portogallo, riapertura choc dello stadio Azteca: muore un tifoso, la ricostruzione

Come prevedibile, il Messico ha subito la furia del Portogallo, tuttavia reggendo bene alle dinamiche offensive di Francisco Conceicao (in campo per un tempo) e compagni. Alla fine ne è derivato uno 0-0 opaco e privo di reti, con il presidente della FIFA Gianni Infantino presente per l'occasione, ma lo stadio Azteca a 2300 metri di altitudine è stato teatro di un tragico evento.

La riapertura dell'impianto sportivo, che ha ospitato le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986, dopo oltre un anno di ristrutturazioni come da anteprima in vista delle cinque partite del Mondiale in programma quest'estate preannunciava una notte di festa da parte dei fan di calcio. Invece le emozioni traboccanti di ritorno all'Azteca sono state smorzate bruscamente dalla notizia della tragica morte di un tifoso, confermata dalle autorità locali poco prima del calcio d'inizio.

Secondo l'Ufficio per la Sicurezza Cittadina di Città del Messico, la persona che ha perso la vita questa notte è precipitata dal secondo livello dell'area palchi delle tribune. Sono attesi ulteriori dettagli sul tragico evento, più probabilmente nei prossimi giorni, ma la notizia ha oscurato il grande ritorno nello stadio che venne chiuso nel maggio 2024. Dopo continui ritardi e posticipi per la conclusione parziale dei lavori di ristrutturazione, perché in verità l'atrio dell'Azteca riservava ancora un vago aspetto da cantiere.