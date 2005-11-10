L’Arsenal continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi talenti offensivi e il nome di Antonio Nusa è sempre più presente nei piani della dirigenza. Il tecnico Mikel Arteta e il direttore sportivo Andrea Berta avrebbero ricevuto segnali positivi nella corsa all’esterno del RB Lipsia, già seguito in vista delle prossime finestre di mercato.

Contatti avviati per il gioiello norvegese

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, il club inglese avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti del classe 2005. Il Lipsia valuta il giocatore circa 80 milioni di euro, una cifra importante considerando il profilo ancora giovane del ragazzo, autore in questa stagione di sette gol e otto assist in 16 presenze complessive.

Nusa, arrivato in Bundesliga dopo l’esperienza al Bruges, è considerato uno degli esterni più interessanti del panorama europeo. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’attenzione del Liverpool, pronto secondo alcune indiscrezioni a mettere sul tavolo circa 75 milioni di euro.

Il ruolo di Odegaard e il gradimento del giocatore

A spingere verso l’Arsenal potrebbe esserci anche Martin Odegaard. Il capitano dei Gunners, compagno di nazionale di Nusa, avrebbe parlato con il connazionale per convincerlo a scegliere il progetto londinese. Il giovane esterno sarebbe infatti favorevole a un trasferimento all’Emirates Stadium e vedrebbe l’Arsenal come una destinazione ideale per la sua crescita.