Jesus Owono ha compiuto un primo passo verso il ritorno all’attività. Dopo alcune settimane trascorse concentrandosi esclusivamente sul recupero psicologico, il portiere dell’Andorra ha ripreso ad allenarsi nelle strutture del club, anche se soltanto con un programma individuale.

Lavoro personalizzato e sostegno della squadra

Il portiere, squalificato per 12 giornate, aveva fatto la sua prima apparizione pubblica venerdì scorso in occasione della gara contro il Leganes. Nei giorni successivi ha iniziato a svolgere sedute fisiche individuali, proseguite anche ieri dopo l’allenamento del resto della squadra. Per il momento Owono si limita a esercizi atletici e non è ancora tornato a lavorare tra i pali con i guanti. Accanto a lui continua a esserci il sostegno dei compagni, che, secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, gli sono rimasti vicini fin dal primo momento e continuano a fargli visita con frequenza.

Nessuna data per il rientro

L’Andorra non ha ancora annunciato ufficialmente il ritorno del portiere della Guinea Equatoriale e non esiste una tempistica definita. La ripresa dell’attività agonistica dipenderà soprattutto dal suo percorso psicologico, che prosegue con il supporto di specialisti. Owono è rimasto profondamente segnato da quanto accaduto il 2 novembre nella sfida contro il Tenerife. Nel finale dell’incontro, durante un’uscita, il portiere colpì involontariamente con il ginocchio al petto l’attaccante Jesús de Miguel, che andò in arresto cardiaco e morì il giorno seguente in ospedale. Nei giorni scorsi lo stesso Owono aveva definito quel periodo come "i giorni più difficili della mia vita".