Neymar è tornato a parlare dopo le critiche ricevute per il cambio di look che ha coinvolto lui e alcuni compagni del Santos. Il numero 10 brasiliano, insieme a Gabigol, Arthur, Rodinei, Cebolinha, Coutinho e Bontempo, si è presentato con i capelli tinti di platino poco prima della sfida persa 2-0 contro il Grêmio.

La risposta del fuoriclasse brasiliano

La scelta estetica aveva generato diversi commenti negativi, con alcuni tifosi che avevano collegato il nuovo stile alla prestazione della squadra. Neymar però ha respinto ogni accusa, spiegando che si tratta soltanto di giudizi esterni: "Naturalmente sapevamo che sarebbero arrivati commenti di questo tipo, ma sono opinioni di persone che non capiscono di calcio. Fa parte del gioco", ha dichiarato il brasiliano. L’attaccante ha poi sottolineato come il look non abbia alcuna influenza sul rendimento in campo: "Tingersi i capelli non cambia nulla. Abbiamo giocato molto bene".

“Potevo avere i capelli gialli, rosa o verdi”

Neymar ha insistito sul concetto, ricordando che le prestazioni dipendono esclusivamente dal lavoro della squadra e non dall’aspetto dei giocatori: "Potrei avere i capelli gialli, rosa o verdi e continuerei a giocare bene in tutte le partite. Oggi avevamo bisogno soltanto di piccoli aggiustamenti e di sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto".