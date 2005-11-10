Il momento del Chelsea è complicato, ma la posizione di Xabi Alonso non sarebbe attualmente in discussione. Nonostante i risultati deludenti in Premier League, la dirigenza dei Blues non starebbe valutando un cambio in panchina. Secondo il Telegraph, proprietà e area sportiva intendono concedere tempo all'allenatore spagnolo per risolvere le difficoltà emerse in questo avvio di stagione.

Chelsea, fiducia confermata a Xabi Alonso

L'inizio dell'avventura di Alonso a Stamford Bridge è stato difficile: il Chelsea ha perso cinque delle prime undici partite di campionato. La recente sconfitta casalinga per 4-1 contro il Leeds United ha aumentato il malcontento dei tifosi, con fischi e critiche rivolte alle scelte tattiche, alla formazione e alle sostituzioni.

Nonostante la pressione, la dirigenza continua a sostenere il tecnico. Behdad Eghbali, protagonista della sua nomina, mantiene i contatti con Alonso insieme a Paul Winstanley, Sam Jewell e Joe Shields. La società ritiene che il 44enne abbia le capacità per superare il momento negativo e vuole evitare un nuovo cambio in panchina a stagione in corso.

La difesa è il problema principale

La priorità è migliorare l'organizzazione difensiva: il Chelsea ha già incassato 20 gol in undici giornate di Premier League. Alonso dovrà lavorare soprattutto su questo aspetto in vista della trasferta di venerdì contro il Nottingham Forest. Intanto, Malo Gusto potrebbe lasciare il club a gennaio in caso di un'offerta adeguata.

La società chiede pazienza, ma servono risultati

Il Chelsea è disposto ad aspettare, ricordando il difficile primo periodo di Alonso al Bayer Leverkusen, prima della stagione conclusa senza sconfitte nelle competizioni nazionali.

La dirigenza vuole evitare decisioni affrettate, anche per non alimentare l'instabilità causata dai frequenti cambi in panchina degli ultimi anni. La fiducia, però, dovrà essere accompagnata da miglioramenti concreti: le sconfitte contro Leeds, Sunderland, Tottenham e Brentford hanno evidenziato problemi più ampi.

Le prossime gare, a partire da quella con il Nottingham Forest e dagli impegni di dicembre, saranno importanti per capire la tenuta del sostegno della società. Alonso ha ancora tempo per lavorare, ma serviranno risposte sul campo.