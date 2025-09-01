Ufficiale Myron Boadu lascia il Monaco e torna in Eredivisie: giocherà nel PSV Eindhoven

Il Monaco ha annunciato la cessione dell’attaccante olandese Myron Boadu al PSV Eindhoven. Arrivato nel Principato nell’estate del 2021 dall’AZ Alkmaar, Boadu ha collezionato 68 presenze con la maglia biancorossa, mettendo a segno 10 gol e servendo 2 assist complessivi.

Dopo stagioni altalenanti a Montecarlo, l’attaccante classe 2001 ha ritrovato continuità in prestito. Nel 2022/23 ha indossato la maglia del Bochum in Bundesliga, dove si è distinto con 9 reti e 1 assist in 20 partite, contribuendo in maniera significativa alla lotta salvezza del club tedesco. La scorsa stagione, invece, ha fatto ritorno in patria per sei mesi con la maglia del Twente, segnando 3 gol in 11 apparizioni nella seconda parte del campionato olandese.

Ora Boadu torna definitivamente in Eredivisie, accasandosi al PSV Eindhoven, club con cui potrà rilanciare la propria carriera. Per il 23enne, si tratta di un ritorno a casa: cresciuto calcisticamente all’AZ Alkmaar, ha disputato 88 partite ufficiali tra il 2018 e il 2021, realizzando 38 gol e 14 assist, numeri che lo avevano consacrato come uno dei talenti emergenti più promettenti del calcio olandese. Il trasferimento al PSV rappresenta dunque una nuova opportunità per rilanciarsi ad alti livelli e ritrovare quella prolificità che lo aveva reso uno degli attaccanti più interessanti della sua generazione