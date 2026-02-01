Il City si butta via col Tottenham, da 0-2 a 2-2: l'Arsenal ringrazia e prova la fuga
Spettacolo puro a Londra nel big match tra Tottenham e Manchester City, terminato 2-2 al termine di una gara ricca di colpi di scena e giocate di altissimo livello. Il City sembra mettere subito le mani sulla partita, partendo fortissimo e chiudendo il primo tempo avanti 2-0. A sbloccare il risultato è Rayan Cherki, bravo a inserirsi tra le linee e a finalizzare con freddezza. Poco dopo arriva il raddoppio firmato da Antoine Semenyo, sempre più uomo chiave nello scacchiere di Guardiola. Il momento di forma dell’esterno ghanese è semplicemente straordinario. I numeri parlano chiaro: 5 partite, 4 gol e 1 assist, un autentico fattore da quando è arrivato, capace di spaccare le partite con potenza, velocità e concretezza.
Nella ripresa, però, il Tottenham cambia volto e reagisce con orgoglio. A trascinare gli Spurs è Dominic Solanke, protagonista assoluto della rimonta. L’attaccante inglese accorcia le distanze con un gol da vero rapace d’area, poi firma il 2-2 con una giocata destinata a restare negli highlights della stagione: una conclusione spettacolare realizzata con lo “scorpione”, che manda in visibilio il pubblico di casa. Nel finale il punteggio non cambia: ride l'Arsenal, ora a +6 sulla squadra di Guardiola.
Questo il programma della 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Brighton - Everton 1-1
Wolverhampton - Bournemouth 0-2
Leeds - Arsenal 0-4
Chelsea - West Ham 3-2
Liverpool - Newcaste 4-1
Domenica 1 febbraio
Aston Villa - Brentford ore 0-1
Manchester United - Fulham 3-2
Nottingham Forest - Crystal Palace 1-1
Tottenham - Manchester City 2-2
Lunedì 2 febbraio
Sunderland - Burnley ore 21:00
Questa la classifica
Arsenal 53
Manchester City 47
Aston Villa 46
Manchester United 41
Chelsea 40
Liverpool 39
Brentford 36
Fulham 34
Everton 34
Newcastle 33
Sunderland 33
Bournemouth 33
Brighton 31
Tottenham 29
Crystal Palace 29
Leeds 26
Nottingham Forest 26
West Ham 20
Burnley 15
Wolverhampton 8