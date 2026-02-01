Il City si butta via col Tottenham, da 0-2 a 2-2: l'Arsenal ringrazia e prova la fuga

Spettacolo puro a Londra nel big match tra Tottenham e Manchester City, terminato 2-2 al termine di una gara ricca di colpi di scena e giocate di altissimo livello. Il City sembra mettere subito le mani sulla partita, partendo fortissimo e chiudendo il primo tempo avanti 2-0. A sbloccare il risultato è Rayan Cherki, bravo a inserirsi tra le linee e a finalizzare con freddezza. Poco dopo arriva il raddoppio firmato da Antoine Semenyo, sempre più uomo chiave nello scacchiere di Guardiola. Il momento di forma dell’esterno ghanese è semplicemente straordinario. I numeri parlano chiaro: 5 partite, 4 gol e 1 assist, un autentico fattore da quando è arrivato, capace di spaccare le partite con potenza, velocità e concretezza.

Nella ripresa, però, il Tottenham cambia volto e reagisce con orgoglio. A trascinare gli Spurs è Dominic Solanke, protagonista assoluto della rimonta. L’attaccante inglese accorcia le distanze con un gol da vero rapace d’area, poi firma il 2-2 con una giocata destinata a restare negli highlights della stagione: una conclusione spettacolare realizzata con lo “scorpione”, che manda in visibilio il pubblico di casa. Nel finale il punteggio non cambia: ride l'Arsenal, ora a +6 sulla squadra di Guardiola.

Questo il programma della 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Brighton - Everton 1-1

Wolverhampton - Bournemouth 0-2

Leeds - Arsenal 0-4

Chelsea - West Ham 3-2

Liverpool - Newcaste 4-1

Domenica 1 febbraio

Aston Villa - Brentford ore 0-1

Manchester United - Fulham 3-2

Nottingham Forest - Crystal Palace 1-1

Tottenham - Manchester City 2-2

Lunedì 2 febbraio

Sunderland - Burnley ore 21:00

Questa la classifica

Arsenal 53

Manchester City 47

Aston Villa 46

Manchester United 41

Chelsea 40

Liverpool 39

Brentford 36

Fulham 34

Everton 34

Newcastle 33

Sunderland 33

Bournemouth 33

Brighton 31

Tottenham 29

Crystal Palace 29

Leeds 26

Nottingham Forest 26

West Ham 20

Burnley 15

Wolverhampton 8