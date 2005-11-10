Pallone d'Oro, Neymar non vede altro che Yamal: "Il migliore del mondo". Numeri spaventosi

Ha ancora 19 anni, ma Lamine Yamal sta distruggendo ogni difesa avversaria che gli si para davanti. D'altronde vantare già 150 contributi tra gol e assist alla sua età è un traguardo per pochi eletti, mentre la rincorsa al Pallone d'Oro prosegue dopo il secondo posto alle spalle di Ousmane Dembelé del PSG. Ma ieri sera, contro il Betis Siviglia (vinto 5-2), il fuoriclasse spagnolo è stata la massima espressione di fuoriclasse impossibile da fermare, con un sinistro a giro a incastonarsi sotto l'incrocio dei pali e un assist per il momentaneo tris blaugrana di Gabriel Jesus.

Numeri spaventosi

C'è chi ha fatto un salto indietro nel tempo, esattamente alla stagione 2017/18, quando un certo Neymar Jr firmò 25 gol e 16 assist in 27 partite. Di questo passo Yamal potrebbe tranquillamente raggiungere il suo idolo, al momento con 8 reti e 9 passaggi chiave nelle sue prime 10 gare disputate con il Barcellona.

C'è un fan

La stessa stella brasiliana, però, dal nulla ha pubblicato un'immagine sui social network per esprimere il suo giudizio: "Lamine Yamal è il migliore del mondo". Poche parole ma dirette, e di un peso specifico non indifferente, specialmente a pochi giorni dalla cerimonia per il Pallone d'Oro (26 ottobre). Un chiaro attestato di stima che è andato a riprendere esattamente i suoi numeri, a confronto con quelli del classe 2007. Non solo un simbolo della Nazionale verdeoro e massimo marcatore della storia, ma amico fuori dal campo, dopo aver trascorso insieme le vacanze in Brasile.