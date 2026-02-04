Ufficiale Feyenoord, rinforzo dalla Premier: il sostituto di Bijlow (al Genoa) arriva sul gong

Scelta last minute per il Feyenoord, che ha deciso di completare il reparto portieri poco prima del gong. Il club di Rotterdam ha chiuso per Steven Benda, tedesco classe 1998, prelevato in prestito dal Fulham fino al termine della stagione di Eredivisie. L’operazione nasce dall’esigenza di coprire il ruolo di secondo portiere dopo la partenza di Justin Bijlow, trasferitosi a gennaio al Genoa. Benda sarà dunque la riserva del capitano Timon Wellenreuther.

Nella prima parte dell’annata, l’estremo difensore ha giocato in prestito al Millwall, totalizzando nove presenze in Championship. In carriera ha vestito anche le maglie di Swansea City, Peterborough United e Swindon Town, senza però esordire in Premier League né nel massimo campionato tedesco. Alto 1,92 e cresciuto nel settore giovanile del VfB Stuttgart, indosserà la maglia numero 13.

Con lui, il Feyenoord porta a tre gli innesti invernali dopo Mats Deijl e Jeremiah St. Juste. Benda potrebbe già figurare tra i convocati per la trasferta contro l’FC Utrecht di domenica.