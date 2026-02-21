Nulla da fare per il Siviglia, confermata la lunga squalifica di Almeyda: ora resta il TAS

Brutte notizie per il Siviglia per il tecnico Matias Almeyda. La Corte d'Appello de la RFEF ha respinto il ricorso presentato dal club andaluso per ridurre la squalifica di sette giornate inflitta all'argentino, frutto di quattro sanzioni cumulative. Nessuna delle motivazioni avanzate dal Siviglia per discolpare anche solo parzialmente l'ex centrocampista è stata accolta.

Nel club si sperava che la Corte potesse ridurre la pena. Anche solo l’accoglimento di una delle richieste avrebbe comportato una diminuzione delle giornate di squalifica, ma la realtà è stata ben diversa: la sanzione è stata confermata integralmente. Ora agli andalusi non resta che rivolgersi al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) e, successivamente, alla giustizia ordinaria, ma nulla potrà evitare che Almeyda sconti domenica la prima delle sette giornate di stop. Una situazione che mette ulteriore pressione sul club in questa fase della stagione e che ribadisce la rigidità dei meccanismi disciplinari del calcio spagnolo.