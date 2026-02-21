MLS al via, tutti a caccia dell'Inter Miami: Messi guida una squadra di nuovo rinnovata

Tutti a caccia dell'Inter Miami. La nuova stagione della Major League Soccer si apre tra ambizioni e volti nuovi, ma con lo stesso gigante a dare spettacolo: Lionel Messi, pronto a guidare la sua squadra alle prese con una fase di ricostruzione, dopo il ritiro di colonne portanti come Sergio Busquets e Jordi Alba. In panchina ci sarà sempre Javier Mascherano.

Per sopperire alle partenze pesanti, il club ha puntato su acquisti di qualità: Sergio Reguilón, arrivato a parametro zero, e il centravanti Germán Berterame, costato 13 milioni di euro, destinato a prendere il posto di Luis Suárez, alla sua ultima stagione in Florida.

La stagione 2026 sarà inoltre l’ultima con il calendario annuale, prima del passaggio al modello europeo da agosto a maggio a partire dal 2027. Nel frattempo, la concorrenza si è rinforzata: Minnesota United ha acquisito James Rodríguez, Real Salt Lake ha messo sotto contratto Juan Manuel Sanabria, mentre Austin ha riaccolto Facundo Torres, così come Paxten Aaronson è tornato a Colorado. Non mancano poi squadre già competitive come San Diego, LA Galaxy, Los Angeles FC, Houston Dynamo e Vancouver Whitecaps, tutte pronte a sfidare per il titolo in una stagione che si annuncia entusiasmante e apertissima.