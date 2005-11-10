Novità epocale in Spagna: interviste agli arbitri dopo le partite, si parte da Levante-Atletico

Domani, sabato 31 ottobre, sarà un giorno storico per il calcio spagnolo e non solo: dopo la sfida fra Levante e Atletico Madrid, l'arbitro della gara parlerà alla stampa. La notizia l'ha confermata DAZN, una delle piattaforme che ha i diritti per mostrare le partite del campionato iberico: è stato trovato un accordo economico.

Inizialmente l'iniziativa non sarà aperta a tutti i giornalisti. Ogni emittente che ha i diritti per trasmettere le sfide potrà intervistare un arbitro per ogni giornata. Essendo due le emittenti con diritti di trasmissione - Movistar e Dazn - parleranno dunque due arbitri ogni fine settimana. In questo fine settimana dovrebbe parlare anche l'arbitro di Athletic Club-Real Sociedad, secondo quanto anticipato da Mundo Deportivo.

Una misura promossa dal presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, Fran Soto, che servirà a migliorare la comunicazione con i tifosi e offrire maggiore trasparenza sul lavoro arbitrale. Dopo l'annuncio diversi media hanno fatto richiesta ed è stato spiegato loro che il numero di giornalisti che potranno intervistare gli arbitri andrà in crescendo, si pensa dunque a delle vere e proprie conferenze stampa.

Negli anni scorsi, gli arbitri erano apparsi alle conferenze stampa prima delle finali della Coppa del Re e della Supercoppa di Spagna. Ora, saranno anche protagonisti nel post degli incontri, come tutti i calciatori, rispondendo alle domande dei giornalisti.