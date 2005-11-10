Neuer salta Bayern-Dortmund, Kimmich rientra dal lutto. Il ds del Bayern: "Vicini a Joshua"

Domani - sabato 31 ottobre - il big match per eccellenza del calcio tedesco: alle 18.30 la sfida fra Bayern Monaco e Borussia Dortmund all'Allianz Arena. In una situazione di incertezza totale per quanto riguarda la lotta per il titolo: Bayern e Dortmund sono in una situazione di classifica di totale parità fra punti conquistati (17 a testa), vittorie (5), pareggi (2) e sconfitte (0). La squadra di Kompany è decisamente avanti in termini di gol fatti: 25 a 12.

Alla sfida la squadra di Vincent Kompany ci arriva però con una brutta notizia: capitan Manuel Neuer non ci sarà. Qualche speranza c'è invece per Joshua Kimmich, che ha perso il padre 57enne negli scorsi giorni.

"Purtroppo la partita arriva un po' troppo presto per Manuel Neuer, ha ancora dolore al piede", ha detto l'allenatore ad interim Aaron Danks prima del duello di sabato. Kimmich, d'altra parte, dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra per la prima volta venerdì dopo il lutto avuto in famiglia. "Dopo di che parleremo tra di noi e vedremo come sta", ha detto Danks.

Il direttore sportivo Max Eberl ha dichiarato su Kimmich: "La vita è diversa per lui ora, non abbiamo bisogno di nasconderci. Ma gli daremo tutto il sostegno possibile. Quando si immergerà nella nuova vita quotidiana e si sentirà pronto, capiremo se schierarlo".