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Arsenal, minaccia Bayern per Odegaard mentre si tratta il rinnovo. E lui apprezza

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 10:36Calcio estero
30.10.2026 10:36Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Minaccia tedesca per l'Arsenal: nel mezzo della trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2028, spunta l'apprezzamento da parte del Bayern Monaco per il capitano dei Gunners. Secondo quanto riporta Sky Sport De, il giocatore non sarebbe indifferente a queste sirene: pur essendo felice all'Arsenal, Odegaard riesce ad immaginarsi in futuro con la maglia del Bayern.

La trattativa per il rinnovo di Odegaard con l'Arsenal

Il club londinese in particolare vuole evitare lo scenario peggiore di tutti: quello di perdere il giocatore a parametro zero fra un anno e mezzo. Posto che lo scenario attualmente più probabile è un altro: quello della firma sul rinnovo del contratto, visto che Odegaard è la colonna della squadra campione d'Inghilterra e vice-campione d'Europa.

Ansia Arsenal per Odegaard

Certo, l'ansia in casa Arsenal rimane per i rumor provenienti dalla Germania, il club è ansioso di legare Odegaard a un nuovo accordo a lungo termine prima che il suo attuale accordo si avvicini pericolosamente alla scadenza. Ma i dirigenti bavaresi hanno mantenuto un dialogo costante con i rappresentanti del 27enne da diversi anni a questa parte e i buoni rapporti sono alla base della preoccupazione inglese: c'è da affrettare le operazioni per blindare Odegaard, prima che il Bayern faccia sul serio.

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