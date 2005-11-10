Retromarcia CAF: la Coppa d'Africa ogni 2 anni: l'annuncio e le prossime edizioni

La Coppa d'Africa torna a disputarsi ogni due anni e non più ogni quattro: retromarcia della CAF rispetto alla novità che era stata annunciata nel 2025. "Il presidente della CAF, il dottor Patrice Motsepe, aveva annunciato alla conferenza strategica CAF a Capo Verde che si è tenuta dal 7 al 9 ottobre 2026, che il CAF EXCO avrebbe rivalutato e riconsiderato la decisione presa l'anno scorso sul fatto che la Coppa d'Africa si svolgesse ogni quattro anni", si legge nel comunicato della CAF.

"Questa rivalutazione è stata necessaria, tra gli altri motivi, per il fatto che la nuova competizione proposta avrebbe richiesto diversi anni per essere in grado di contribuire con le sostanziali risorse finanziarie necessarie", si legge ancora.

Il presidente della CAF, il dottor Patrice Motsepe, ha dichiarato: “La decisione della CAF EXCO che la CAF AFCON debba svolgersi ogni due anni si basa sulla volontò di promuovere e proteggere l'interesse del calcio africano e delle 54 associazioni membri della CAF, nonché l'interesse dei giocatori africani impiegati dalle squadre di calcio al di fuori dell'Africa".

La prossima edizione della Coppa d'Africa che già era stata programmata si svolgerà nel 2027 in Kenya, Tanzania e Uganda. "Le successive AFCON si svolgeranno nel 2028, 2031 e 2033", ha annunciato Motsepe.