Operazione simpatia del Flamengo: partite gratis su YouTube per farsi seguire all'estero

Il Flamengo, vincitore dell'ultima Copa Libertadores, del Brasilerao e finalista della Coppa Intercontinentale, ha preso una decisione audace a livello di marketing. Il club rubio-negro ha infatti deciso di trasmettere le proprie partite in maniera del tutto gratuita su YouTube. Questa operazione però riguarderà soltanto i tifosi che accederanno alla piattaforma dall'estero e non in Brasile.

L'offerta sarà valida solamente per le partite che la squadra giocherà in casa. Insomma, un modo per il club carioca di farsi conoscere ed apprezzare fuori dai confini nazionali, aumentando così la propria popolarità. "Un altro passo in avanti per rafforzare la nostra presenza globale", ha scritto il Flamengo nel comunicato in cui ha annunciato l'operazione. "In totale, questo pacchetto coprirebbe 29 delle oltre 70 partite che la squadra potrebbe affrontare quest’anno", si legge.

L’offerta su FlamengoTV riguarderà sia le gare del campionato carioca, sia quelle del Brasileirão, a patto che si giochino fra le mura di casa del Maracanã. Questa iniziativa riguarderà tutti i continenti.

Non solo. Per seguire le partite da tutti i continenti, sarà possibile scegliere fra due opzioni linguistiche. Una telecronaca sarà infatti in lingua portoghese, l'altra in spagnolo. Il Flamengo ha trovato dunque il modo di cavalcare l'onda lunga dei successi in Patria ed in Sudamerica.