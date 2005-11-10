Doppio Neymar a un mese dall'infortunio e Santos ripescato dal baratro: è 2-2 col Flamengo

Cinque settimane senza giocare, ma una classe infinita da cui attingere: a Neymar sono bastati 45 minuti per fare la differenza e trasformare una serata destinata alla sconfitta nella rimonta che salva il Santos: due rigori, due gol e un 2-2 che accompagna il ritorno in campo del numero 10 dopo l’infortunio muscolare alla coscia destra.

Doppietta su rigore, Neymar torna ed è decisivo

Dopo un primo tempo deficitario, il Santos torna negli spogliatoi sullo 0-2 nella sfida giocata stanotte contro il Flamengo. Neymar, lasciato inizialmente in panchina perché reduce dalle cinque settimane di recupero, entra nell’intervallo al posto di Philippe Coutinho. Il Santos alza il baricentro, prende coraggio e comincia a spingere: due calci di rigore dopo, il risultato è 2-0 e Neymar può festeggiare il ritorno al doppio gol, in attesa dell'aumento di condizione che gli possa consentire i fare la differenza nei 90 minuti.