Neymar saluta Messi: "Non è solo l'Argentina a ringraziarti, il mondo intero ti è grato"

Tra i tanti messaggi per Lionel Messi nel giorno del suo addio all'Argentina arriva anche quello di Neymar. Il brasiliano ha condiviso per anni lo spogliatoio con il numero 10, prima al Barcellona dal 2013 al 2017 e successivamente al Paris Saint-Germain tra il 2021 e il 2023. Alla vigilia dell'amichevole contro il Benin, ultima recita di Messi con l'Albiceleste, O Ney ha affidato a Instagram una dedica al suo ex compagno: "Chiunque ami il calcio ha goduto della tua presenza in questi anni... Oggi è l'ultima tua partita con la maglia della tua squadra, della tua nazione e spero che tu apprezzi ogni secondo, che tutti gli omaggi di oggi ti rendano felice".

Neymar a Messi: "Non è solo l'Argentina che ti ringrazia"

Il messaggio del brasiliano va oltre il rapporto costruito insieme nei club e sottolinea l'impatto avuto da Messi sull'intero mondo del calcio: "Non è solo l'Argentina che ti ringrazia, il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per il calcio". Neymar e Messi hanno condiviso alcune delle stagioni più importanti della loro carriera al Barcellona, per poi ritrovarsi diversi anni più tardi a Parigi.

"Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio"

Nella parte conclusiva della dedica emerge soprattutto il legame personale tra i due campioni. Neymar ringrazia Messi anche per ciò che gli ha trasmesso durante gli anni trascorsi insieme: "Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio, è stato un onore aver giocato contro di te e ancora di più fare la storia al tuo fianco". Un altro messaggio speciale che accompagna l'argentino verso l'ultima partita della sua lunghissima storia con la Nazionale.