Pochettino in lacrime: "Lasciare gli USA una delle decisioni più difficili della mia carriera"

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United e, durante la sua prima conferenza stampa dopo l'ufficialità, ha confessato tutta la difficoltà della scelta che lo ha portato a salutare la nazionale degli Stati Uniti. L'argentino, che raccoglie l'eredità di Michael Carrick, non è riuscito a trattenere le lacrime parlando del suo addio alla selezione americana.

Un addio carico di emozioni

"È difficile parlare in questo momento, sono una persona molto emotiva. È una decisione molto triste", ha dichiarato Pochettino, ringraziando la Federazione statunitense per il sostegno ricevuto. Nonostante abbia recentemente rinnovato il proprio contratto con gli Usa fino al 2030, il tecnico guiderà la squadra soltanto nelle gare contro Haiti del 14 e 18 novembre prima di trasferirsi definitivamente a Manchester. Lo United, per liberarlo dall'accordo con la federazione americana, avrebbe versato una clausola rescissoria da circa 7,4 milioni di sterline, oltre a un indennizzo destinato al suo staff.

La chiamata dello United

Pochettino ha spiegato che l'opportunità di allenare i Red Devils era impossibile da ignorare. "Non ho mai detto di voler tornare nel calcio di club, ma occasioni come il Manchester United capitano pochissime volte nella carriera. Quando arrivano, è davvero difficile dire di no", ha affermato. Il 54enne prende il posto di Carrick, esonerato dopo il peggior avvio di stagione del club negli ultimi quarant'anni. I Red Devils hanno conquistato una sola vittoria nelle prime dieci giornate di Premier League e occupano il diciottesimo posto, con un solo punto di vantaggio sull'ultimo Sunderland. L'esordio di Pochettino sulla panchina dello United è in programma il 22 novembre ad Anfield, nel prestigioso confronto contro il Liverpool.