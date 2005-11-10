Come giocherà il Manchester United e il lavoro sui giovani: il nuovo corso di Pochettino

Il Manchester United cambia ancora e lo fa sei mesi dopo aver rinnovato il contratto di Michael Carrick: è Mauricio Pocettino il nuovo allenatore che si unirà ai Red Devils a partire dal 18 novembre, dopo gli ultimi impegni con gli Stati Uniti. La prima sulla panchina sarà il 22 novembre ad Anfield, contro il Liverpool di Iraola.

Da Kane a Son e Palmer: i giocatori valorizzati

Già nel comunicato del Manchester United si scorge quello che può essere uno dei primi motivi che ha spinto il club inglese a puntare su di lui. Nel testo del comunicato infatti viene messa in risalto la sua capacità nell'ottenere "straordinari risultati nella valorizzazione dei giovani calciatori". Da Harry Kane a Cole Palmer, fono a Son e Shaw che ritroverà allo United, non mancano gli esempi di giocatori che sotto la sua guida sono esplosi.

Come giocherà il Manchester United

"Il tecnico argentino è rinomato per il suo stile di gioco offensivo e ad alta intensità, per la sua dedizione nel costruire squadre solide e coese", si legge ancora. Ma come giocherà il Manchester United e quali sono i sistemi di gioco prediletti da Pochettino?

Nelle esperienze a Southampton, Tottenham e Chelsea, Mauricio Pochettino ha prediletto il 4-2-3-1, puntando su pressing alto, intensità senza palla, verticalizzazioni rapide e terzini di spinta. Tuttavia, al PSG e con gli Stati Uniti ha variato anche in un 4-3-3 per adattarsi alle caratteristiche dei singoli, con meno pressione richiesta. D'altronde a Parigi, per esempio, gli attaccanti da gestire erano i vari Messi, Mbappé e Neymar, cui non ha chiesto di sottostare alle sue richieste di pressione alta. Altra particolarità è che negli States gli attaccanti hanno spesso scambiato posizione fra di loro.

Al Manchester United potrebbe ripartire proprio dal 4-2-3-1 già usato da Carrick, sfruttando la rapidità in campo aperto di Leny Yoro per tenere la linea difensiva alta e l'atletismo di Patrick Dorgu e Carlos Baleba in fascia e davanti alla difesa. Da giovedì prenderà in mano la squadra e si capirà qualcosa in più sulle sue idee.