Pochettino parla inglese: 4^ volta in Premier, com'è andata con Tottenham, Chelsea e Southampton

Pochettino parla inglese: 4^ volta in Premier, com'è andata con Tottenham, Chelsea e SouthamptonTMW
Daniele Najjar
Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Manchester United. L'allenatore argentino parlerà ancora inglese dopo essere stato commissario tecnico degli Stati Uniti, dunque: quarta avventura per lui alla guida di un club di Premier League. Prima di approdare sulla panchina del Manchester United infatti, ha già allenato in Inghilterra in tre diverse occasioni.
I precedenti in Inghilterra di Pochettino
La sua prima esperienza inglese risale al gennaio 2013, quando viene ingaggiato dal Southampton. Alla guida dei Saints fino al maggio 2014, il tecnico argentino ottiene prima la salvezza e poi l'ottavo posto nella stagione 2013-2014, stabilendo l'allora record di punti del club nella massima serie inglese.
Nel maggio 2014 inizia la sua avventura più lunga al Tottenham, durata fino all'esonero nel novembre 2019. Con gli Spurs, Pochettino centra per quattro stagioni consecutive la qualificazione in Champions League, raggiungendo tre piazzamenti consecutivi tra le prime tre in campionato e disputando la prima storica finale di Champions League del club nel giugno 2019, persa contro il Liverpool. Sulla panchina londinese perde inoltre la finale di Coppa di Lega nel 2015 contro il Chelsea.
Proprio il Chelsea rappresenta la sua terza tappa in Premier League, iniziata nel luglio 2023. Nel corso dell'unica stagione a Stamford Bridge, conclusa con la separazione consensuale nel maggio 2024, Pochettino guida i Blues al sesto posto in campionato, conquistando la qualificazione alle coppe europee, e raggiunge la finale di Coppa di Lega nel febbraio 2024, sconfitta ai tempi supplementari dal Liverpool.