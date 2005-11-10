Athletic, arriva il rinnovo per Adrian Perez: contratto fino al 2029 con opzione

L'Athletic Club di Bilbao ha annunciato di aver prolungato il contratto di un giovane talento del vivaio che ha già fatto capolino in prima squadra nella passata stagione. Si tratta del fantasista classe 2006 Adrian Perez.

La nota dell'Athletic su Perez

L'Athletic Club e Adrián Pérez hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029, con un'opzione automatica per il club di estenderlo ulteriormente. Il centrocampista offensivo, proveniente dalla squadra riserve, è già stato convocato due volte in prima squadra, per le partite di Champions League della scorsa stagione contro Borussia Dortmund e Atalanta.

Adrián (nato nel 2006), cresciuto in tutte le categorie giovanili del Lezama da quando è arrivato come giovane promessa dal Danok Bat, è attualmente alla sua terza stagione con il Bilbao Athletic, con cui ha già disputato 51 partite e segnato 4 gol. Dopo un'ottima stagione con la División de Honor Juvenil (Under 19), ha avuto una breve parentesi al CD Basconia due stagioni fa, diventando un giocatore della prima squadra a metà stagione.

Il prodotto del vivaio ha fatto una breve apparizione con la prima squadra nella scorsa pre-stagione sotto la guida di Ernesto Valverde, giocando mezz'ora nella Euskal Herria Txapela (Coppa dei Paesi Baschi) contro il CA Osasuna. Oltre alle trasferte europee con la prima squadra, ha partecipato anche al campionato giovanile.