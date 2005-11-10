Pochettino lascia gli USA: la stampa americana si divide dopo l'addio del tecnico

L'addio di Mauricio Pochettino alla nazionale degli Stati Uniti per accettare la panchina del Manchester United ha ovviamente fatto parecchio discutere oltreoceano. Dopo aver guidato gli USA nel Mondiale 2026 e aver recentemente rinnovato il contratto fino al 2030, l'allenatore argentino ha deciso di lasciare l'incarico per raccogliere l'eredità di Michael Carrick a Old Trafford, con i Red Devils che hanno pagato la clausola rescissoria prevista dal suo accordo.

Tra critiche e ricostruzioni

La notizia ha diviso i principali media statunitensi. FOX Sports ha espresso i dubbi più marcati, sottolineando come fosse comprensibile il fascino esercitato dal Manchester United ma interrogandosi sulla scelta della Federazione di proporgli un nuovo contratto pochi mesi fa. Più lineare l'approccio del New York Times, che si è limitato a ricostruire i dettagli dell'operazione, ricordando il contratto di due anni e mezzo firmato con il club inglese e la clausola rescissoria da circa 10 milioni di dollari versata per liberarlo. CBS Sports, invece, ha evidenziato il momento delicato della separazione, arrivata mentre Pochettino era ancora al lavoro nel centro federale vicino ad Atlanta durante le trattative con lo United. Il New York Post ha infine posto l'accento sull'entità economica dell'affare.

Il saluto del tecnico argentino

Nel corso della conferenza stampa d'addio, Pochettino ha voluto ringraziare tutto l'ambiente statunitense. "L'opportunità di rappresentare gli Stati Uniti in uno dei migliori Mondiali della nostra generazione è qualcosa per cui saremo sempre grati. Ringraziamo i giocatori, i tifosi e la Federazione per averci permesso di crescere e contribuire allo sviluppo del calcio nel Paese". Il tecnico ha poi rivolto un pensiero ai dirigenti federali, aggiungendo: "C'è un enorme potenziale per il futuro del calcio americano e questa è una delle ragioni per cui continuiamo ad avere grande fiducia nella crescita di questo movimento".