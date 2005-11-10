Mourinho esalta il suo Real: "Solo noi vinciamo così, abbiamo qualcosa di speciale"

José Mourinho si gode il successo (il 7° consecutivo tra tutte le competizioni) in rimonta del Real Madrid sul campo dell'AEK, arrivato al 92' grazie al gol decisivo di Federico Valverde. Al termine della gara, il tecnico portoghese ha sottolineato ancora una volta la mentalità della sua squadra, capace di trovare la vittoria anche nei finali più complicati: "Abbiamo vinto la prima partita all'ultimo minuto. Ovviamente preferisco vincere con maggiore tranquillità, ma queste partite decise nei minuti finali... solo noi riusciamo a vincerle. Senza voler sembrare presuntuoso, abbiamo qualcosa di speciale quando si tratta di gestire questi momenti. Se ci riusciamo è perché tutti crediamo di potercela fare. I giocatori hanno coraggio e io sono molto fortunato ad avere calciatori di questa qualità", ha dichiarato Mourinho.

L'allenatore dei Blancos ha poi sorpreso tutti riservando grandi elogi all'AEK, protagonista di una prestazione che ha messo in seria difficoltà il Real: "Di solito si dice che la squadra più forte non abbia giocato bene, ma io vi dico la verità: l'AEK è stato fantastico. Ha giocato al di sopra del suo livello abituale. Avevamo analizzato molte loro partite e questa è stata la migliore che abbiano disputato. Hanno mostrato grande intensità fin dal primo minuto, hanno vinto i duelli, conquistato le prime e le seconde palle e ci hanno creato continuamente problemi in contropiede".

Nonostante le difficoltà, il Real Madrid è riuscito ancora una volta a trovare la forza per ribaltare il risultato nel finale, mantenendo il percorso netto nella fase campionato di Champions League con quattro vittorie in altrettante partite .