Premier League, incubo Okafor per il Tottenham nel finale: 1-0 del Leeds, De Zerbi si ferma
Yvonne Alessandro
Proprio l'ex Milan Noah Okafor ha segnato l'unico gol della partita ai danni del Tottenham, interrompendo la scalata di Roberto De Zerbi in Premier League. Il Leeds si prende tre punti e la prima vittoria in massima serie da settembre. La rete del ko per gli Spurs è arrivata a 11 minuti dalla fine, con l'attaccante elvetico a scaraventare la palla in rete a meno di due minuti dal suo ingresso in campo a Elland Road. La sua seconda marcatura della stagionale fino a questo momento.
Premier League, il programma della 10^ giornata
Venerdì 6 novembre
Everton-Coventry 3-1
Sabato 7 novembre
Leeds-Tottenham 1-0
Nottingham Forest-Manchester City
Brighton-Brentford
Crystal Palace-Liverpool
Ipswich-Bournemouth
Sunderland-Chelsea
Manchester United-Aston Villa
La classifica aggiornata
Arsenal 24 punti (9)
Manchester City 21 (9)
Brighton 19 (9)
Chelsea 16 (9)
Everton 16 (10)
Liverpool 15 (9)
Brentford 14 (9)
Leeds 14 (10)
Bournemouth 12 (9)
Tottenham 12 (10)
Aston Villa 12 (9)
Hull City 11 (9)
Newcastle 11 (9)
Ipswich 11 (9)
Fulham 9 (9)
Fulham 9 (9)
Coventry 9 (10)
Manchester United 7
Crystal Palace 7 (9)
Nottingham Forest 6 (9)
Sunderland 5 (9)