Premier League, l'Aston Villa dimentica subito l'Arsenal e torna al successo col Nottingham
Quattro giorni dopo il pesante 4-1 incassato contro l’Arsenal, l’Aston Villa rialza subito la testa. La squadra di Unai Emery supera 3-1 il Nottingham Forest e ritrova slancio in classifica. Protagonista assoluto il capitano John McGinn, autore di una doppietta nella ripresa (49’ e 73’), dopo il pareggio firmato da Ollie Watkins nel recupero del primo tempo (45’+1).
Il momentaneo 2-1 di Morgan Gibbs-White al 61’ non cambia l’inerzia del match. In casa Forest, la gara potrebbe essere stata l’ultima con i Reds per Arnaud Kalimuendo, vicino a una partenza verso l’Eintracht Francoforte. In classifica il Villa allunga sul Liverpool (+8) ma resta terzo alle spalle del Manchester City per differenza reti. Il Forest rimane 17°, a +4 sulla zona retrocessione.
La classifica
Arsenal 45 (19 partite giocate)
Aston Villa 42 (20)
Manchester City 41 (19)
Liverpool 33 (19)
Chelsea 30 (19)
Manchester United 30 (19)
Sunderland 29 (19)
Everton 28 (19)
Brentford 27 (19)
Crystal Palace 27 (19)
Fulham 27 (19)
Tottenham 26 (19)
Newcastle 26 (19)
Brighton 25 (19)
Bournemouth 23 (19)
Leeds 21 (19)
Nottingham Forest 18 (20)
West Ham 14 (19)
Burnley 12 (19)
Wolves 3 (19)