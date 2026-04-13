Presidente di un club di quarta serie insegue musulmani con un prosciutto: bufera in Spagna

Il caso ha provocato forte indignazione nel calcio spagnolo e coinvolge il Colonia Moscardó, club di quarta divisione finito al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di un video promozionale giudicato offensivo e discriminatorio.

Nel contenuto, successivamente rimosso dai social, il presidente del club Javi Poves è ripreso mentre insegue alcuni giocatori di fede musulmana con un prosciutto iberico, nell’ambito di quella che era stata presentata come una “"iniziativa promozionale" legata a un premio per la partita successiva. Nel video si sente anche la frase "mangia carne di maiale", elemento che ha immediatamente alimentato le critiche e le accuse di contenuti a sfondo religioso e discriminatorio.

La reazione dell’opinione pubblica è stata immediata, portando il club alla cancellazione del filmato. Lo stesso Poves ha poi provato a difendersi: "Era qualcosa di divertente… l’abbiamo rimosso perché non è piaciuto a tutti, ma penso che alcuni vogliano usarlo per attaccare il Moscardó", ha dichiarato. Il dirigente ha poi aggiunto: "Se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace, ma credo che si stia andando nella direzione sbagliata".

Non è la prima volta che il presidente finisce al centro delle polemiche. Già in passato era stato protagonista di dichiarazioni controverse e iniziative mediatiche che avevano attirato critiche e sanzioni da parte delle autorità calcistiche.